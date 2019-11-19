Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار ميتشو تجاه بوطيب يضع مجلس الزمالك في ورطه

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:16 ص
Advertisements
بو_طيب
بو_طيب
الفجر الرياضي
Advertisements
استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على رحيل المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق من قبل إدارة النادى الأبيض خلال الفترة المقبلة،وبدأ التفكير في الصفقة التي سيبرمها النادى الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .

وينوي مجلس ادارة نادى الزمالك لإبرام صفقة وحيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وحال عدم النجاح فى تسويق المهاجم المغربى سيتم صرف النظر عن إعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو إلى صفوف الفريق الأبيض فى يناير والاكتفاء بضم لاعب وسط لتدعيم هذا الخط بعد إصابة محمود عبد العزيز بقطع فى الرباط الصليبى.

وتعد الأزمة الحقيقية التي تؤرق مجلس الزمالك أنه فى حال فسخ عقد بوطيب من طرف واحد سيقوم المهاجم المغربى بشكوى النادى الأبيض والحصول على جميع مستحقاته.

ويرغب مسؤولو القلعة البيضاء فى تسويق الدولي المغربي فى يناير، وحال عدم النجاح فى ذلك سيستمر مع الفريق لنهاية الموسم ويكتفى النادى الأبيض بضم لاعب وسط إلى صفوف الفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كاسونجو صفقات يناير بوطيب الزمالك

أخبار تهمك

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أزمة في الأهلي بسبب فايلر.. وحسم مصير أزارو من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 12 ساعة

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة TIME LIVE

الآن

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح جديد من سفير إثيوبيا عن خيار "الحرب" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الزمالك يقترب بشدة من حسم صفقة نجم الدوري التركي

مالاتياسبور التركي يعلن رحيل خالد بوطيب للزمالك

خاص.. كابونجو كاسونجو يكشف عن مفاجآة

أخبار الزمالك اليوم 29 أكتوبر: حسم مصير ميتشو.. وتحديد صفقات الشتاء.. والغندور يرشح ثنائي بيراميدز

أخبار الزمالك اليوم 1 نوفمبر: الكشف عن صفقات الزمالك.. وخناقة على صفقة جديد مع الأهلي.. وكهربا يريد العودة للأبيض

الزمالك يضيف أوناجم للقائمة الإفريقية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status