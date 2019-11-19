قرار ميتشو تجاه بوطيب يضع مجلس الزمالك في ورطه

استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على رحيل المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق من قبل إدارة النادى الأبيض خلال الفترة المقبلة،وبدأ التفكير في الصفقة التي سيبرمها النادى الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .