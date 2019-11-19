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البابا تواضورس: أحلم لمصر بالأفضل (فيديو)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:40 ص
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جرجس ميلاد
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كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مؤتمرات الشباب، ومنتديات شباب العالم، التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الأشياء التي أسعدته خلال فترة توليه البابوية، بما تشهده من اهتمام بالشباب، ويتم النظر للمستقبل من خلالهم.

وأشاد البابا "تواضروس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، بالبرنامج الرئاسي لتدريب القيادات، مؤكدا أنه أحدث طفرة في المجتمع المصري، فضلا عن المشروعات الضخمة التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم إدخالها الخدمة في أسرع وقت.

كما أشاد بالمشروعات القومية، ومشروعات الطرق الجديدة التي أحدثت نقلة حضارية في مصر، فضلا عن علاج مرضى فيروس سي بالملايين، مؤكدًا أنها أوقات سعيدة من عمر الوطن، مضيفًا:" أتمنى مصر لامعة أمام العالم، وأحلم لها بالأفضل".
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الكلمات المفتاحية

مصر مؤتمرات الشباب ضروس تواضروس السيسي

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