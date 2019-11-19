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"إحداهن قتلت بـ 21 رصاصة".. أغرب جرائم تعرض لها النجوم بعد شائعة احتجاز رمسيس مرزوق بفيلا على الطريق الصحراوي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:18 ص
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ولاء عبد الناصر
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تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد باحتجاز مدير التصوير رمسيس مرزوق، فى منزله الواقع بطريق الإسكندرية الصحراوي.

واضطر دكتور رمسيس مرزوق الرد على هذه الشائعة، وظهر من خلال فيديو نشره عبر "الفيسبوك" قال من خلاله :"أنا مش قادر أفهم أية الإشاعة دي وايه هدفها ..أنا صحتي كويسة.. وموجود فى المكان اللي فيه حب ومعايا أصدقائي وحبايبي، واللي ممكن أقوله أن دي قلة أدب وحاجة سخيفة.. أنا كويس وصحتي كويسة".

يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز الجرائم التي تعرض لها النجوم..

ذكرى
 تعد جريمة قتل المطربة التونسية " ذكري" من أبشع جرائم القتل التى شهدتها مصر فى الوسط الفني، حيث قتل رجل الأعمال أيمن السويدي زوجته المطربة ذكري بـ 21 رصاصة، ثم أطلق الرصاص على نفسه لينتحر.

سعاد حسني
اشتهرت السندريلا بجمالها الطبيعي، وتلقائيتها وبساطتها وكانت من أهم النجوم فى الوسط الفني.
أحدث مقتل " السندريلا" جدلا كبيراً عام ٢٠٠١، حيث وجدت جثتها ملقاة من شرفة المنزل التى كانت تعيش به برفقة صديقتها فى لندن، وتدوالت الأقوال حول مقتل سعاد حسني أنها ماتت منتحرة.

وداد حمدي
اشتهرت الفنانة الراحلة وداد حمدي بخفة دمها وتلقائيتها وشاركت فى كثير من الأفلام المهمة، وأثار حادث وفاتها الرأي العام فقد تعرضت للقتل على يد الريجيسير " متي باسليوس" عام ١٩٩٤، حيث قام بطعنها بالسكين طمعا فى مالها، وقد أكدت تحقيقات النيابة أنهم وجدوا خصلة شعر القاتل فى يد الضحية أثناء مقاومتها له، وهو ما ساعد على القبض عليه بعد ٤٨ ساعة فور العثور على جثتها، وحكم عليه بالإعدام.

أسمهان
تعرضت الفنانة السورية أسمهان لحادث غريب خلق العديد من علامات الاستفهام حول مقتلها، حيث كانت تقوم بعمل بروفات فيلم" غرام وانتقام " عام ١٩٩٤، وأخذت إجازة لتسافر رأس البر برفقة صديقتها وتعرضت لحادث وسقطت بهما السيارة فى الترعة ولقوا حتفهما فى الحال، واختفي السائق بعد الحادث.

فاتن فريد
ممثلة ومغنية مصرية قتلت غدرا، من عامل يعمل لدي زوجها فى محطة البنزين، اعتدى عليها بطعنات فى البطن والصدر، وانتهت حياتها نهاية مأساوية.




"إحداهن قتلت بـ 21 رصاصة".. أغرب جرائم تعرض لها النجوم بعد شائعة احتجاز رمسيس مرزوق بفيلا على الطريق الصحراوي
"إحداهن قتلت بـ 21 رصاصة".. أغرب جرائم تعرض لها النجوم بعد شائعة احتجاز رمسيس مرزوق بفيلا على الطريق الصحراوي
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الكلمات المفتاحية

مشاهير فنان رمسيس مرزوق الفجر الفني

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