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وكيل مجلس النواب يكشف سر مشادته مع وزير التجارة والصناعة (فيديو)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:47 ص
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سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
جرجس ميلاد
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كشف النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، سبب المشادة التي وقعت بينه وبين الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال مناقشة طلب إحاطة تقدم به الأول، حول احتكار عدد من المستوردين للعلامات التجارية العالمية في مصر.

وقال وكيل مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "اعترضت على قانون 43 الخاص بتسجيل العلامات التجارية، لأنه قانون أضر بصغار المستوردين، وخاصة الشباب"، مشيرا إلى أن القانون سمح لعدد معين من الشركات باحتكار استيراد كافة السلع، عبر تسجيل العلامة التجارية.

وأشار "وهدان" إلى أنه بعد هذا القانون أصبح مَن يُسجل له الحق في استيراد واحتكار السلع الخاصة بالعلامة المسجلة دون غيره؛ ما أضر بصغار المستوردين".

وأكد أنه بدأ التحرك في هذا الملف، بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين العاملين في هذا المجال، مؤكدا أنه تواصل مع بعض الأجهزة الرقابية لفتح تحقيق حول الموضوع، والذي من شأنه فتح باب للفساد وقتل روح المنافسة وتعظيم الاحتكار"، مشيرا إلى أنه كان هناك أكثر من 50 ألف مستورد في مصر تقلصوا إلى ـ4 آلاف مستورد يحتكرون عددًا من السلع في قطاعات مختلفة.

واختتم وكيل مجلس النواب، قائلا: "طلب الإحاطة عن أزمة الاحتكار نابع من دوري الرقابي ومسؤوليتي الوطنية، لأن ضميري لم يحتمل هذا الموضوع الذى يفتح الأبواب للفساد"، مشيرًا إلى أن هناك تحقيقات تتم الآن من خلال الأجهزة الرقابية التي شكلت عددًا من اللجان، وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

وهدان المشادة المستوردين البرلمان الاحتكار

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