ضمن الموجة لـ"14".. استرداد 1550 مترا من أراضي الدولة بالغردقة

شن مجلس مدينة الغردقة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، حملة مكبرة لإزالة التعديات ضمن الموجة لـ"14" حيث تم إزالة 1550 مترا من أراضي الدولة، بمنطقة "مبارك 7" بمدينة الغردقة.





وترأس الحملة اللواء عاطف وجدي، رئيس مجلس مدينة الغردقة بالاشتراك مع شرطة مرافق البحر الأحمر، وذلك استمرار للموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بحي شمال بمدينة الغردقة، لإزالة التعديات والتصدي لكل من تسول له نفسه في التعدي على حق الشعب.





وأسفرت جهود الحملة التي قادها العقيد محمد جاد، رئيس شرطة مرافق البحر الأحمر، عن تنفيذ 3 حالات إزالة بمنطقة "مبارك 7"، واسترداد 1550 مترا لاسترداد أراضي الدولة، عبارة عن مبانٍ وأسوار بدون تراخيص ودون وجه حق وتعدي على حق الشعب.





ومن جانبه أكد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة استمرار الحملات لاسترداد أراضي الدولة، والتصدي لكل من تسول له نفسه في التعديات على الأراضي المملوكة للدولة.





تم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.