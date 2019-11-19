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الأنبا بطرس فهيم يعقد الصالون السادس عشر للمركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:43 ص
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الأنبا بطرس فهيم
الأنبا بطرس فهيم
ماريان عيد
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عقدت إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، برعاية الأنبا بطرس فهيم مطران الإيبارشية، الاثنين، الصالون الثقافي السادس عشر للمركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا تحت عنوان (الموضوعية  والانحياز في الحياة والعلاقات) بحضور المطران مع نخبة من المثقفين.

تخلل اليوم ترحيب المطران بالحضور وإدارة النقاش حول مفاهيم الموضوعية والانحياز لكل فرد على حدة وآثارها في إتخاذ القرارات الحياتية، بالإضافة إلى مناقشة الحضور حول المؤثرات الخارجية والداخلية التي تجعل الشخص (موضوعي أو انحيازي)، بجانب العديد من النقاشات الأخرى.

اختتم اليوم باقتراح توصيات مختلفة من الحضور لكيفية تعديل المقاييس الخاصة بالموضوعية والانحياز مع الإشاره إلى الدور المهم الذي تمثله السينما والمسرح والفن بشكل عام بجانب دور الإعلام أيضا، كما شكر نيافةالأنبا بطرس الحاضرين، مشجعا إياهم لتفعيل دورهم كرسالة فعالة في المجتمع، ومساعده من حولهم للتفكير بموضوعية والحد من الانحياز.
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مطران بطرس فهيم المنيا اخبار

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