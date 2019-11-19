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كنيسة "كيرلس الكبير" بمصر الجديدة تستقبل رفات القديسة تريز

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:28 ص
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جسد القديسة تريزا في الكنيسة
جسد القديسة تريزا في الكنيسة
ماريان عيد
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استقبلت، كنيسة القديس كيرلس الكبير بمصر الجديدة، الاثنين، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.

من جانبه، ألقى الأب باتريك الكرملي كلمة العظة، والتي تمحورت حول الطفولة الروحية.

ثم اختتم اليوم بصلاة القداس الإلهي الذي شارك فيه كل من الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية سابقًا، والأب شريف ناشف راعي كنيسة القديس جورجيوس للروم الكاثوليك بالمنصورة، والأب نبيل جاويش، والأب باتريك الكرملى، والأب إيليا الكرملي راعي بازيليك سانت تريزا بشبرا، والأب جاك الكرملي رئيس دير سانت تريزا بشبرا، والأب موريس راعي كنيسة العذراء الطاهرة للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، والأخ مدحت من رهبنة الكرمل، بالإضافة إلى راهبات سيدة المعونة للروم الكاثوليك.

وبعد نهاية القداس الإلهي تم عمل تطواف داخل وخارج الكنيسة مع فرقة الكشافة.
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كنيسة القديس كيرلس فرقة الكشافة رفات القديسة تريزا الطفل ألكنيسة

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