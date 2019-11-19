نقيب الممثلين يكشف مصير مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن مصير مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، موضحًا أنهم حريصون على الحصول على مقتنياته التي استخدمها في السينما، ووضعها في مكان مثل مكتبة الإسكندرية، أو في متحف من خلال التنثيق مع وزيرة الثقافة.



وأضاف "زكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الاثنين، أنهم منذ وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وهم بدأوا الحديث عن هذه المسألة.



وأوضح أن مقتنيات أحمد زكي التي يقصدونها هي "ملابسة والاكسسوارات التي استخدمها في أعماله الفنية"، لافتًا إلى أنه كان يقدم أدوارًا مميزة، مشيرا إلى أنه تحدث مع المحامي، وأخذ وعد منه أنهم سيقوموا بالبحث عن المقتنيات، حتى تكون في متناول الجميع، ويراها محبيه في مصر والوطن العربي.

