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عاجل.. نيابة طنطا تتحفظ على والدة "طفلي السلم"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:47 ص
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الطفل شادي
الطفل شادي
نجلاء البسيوني _أيمن يحي
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أمرت نيابة أول طنطا بالتحفيظ على "سها. ا. ع-40 سنه"، والدة الطفلين "شادي - 4 سنوات"، و"يزن - 3 شهور"، وذلك بعد تركها لهما على سلم عقار منزل والدهما وفرت هاربه.

وكشف بلال عادل، محام "سها"، ربة منزل، والدة الطفلين "شادي - 4 سنوات"، و"يزن - 3 شهور"، في طنطا، والمعروفة إعلاميا "طفلي السلم"، أن موكلته تم استدعائها من قبل النيابة للتحقيق معها.

وأشار "عادل" إلى أن النيابة وجهت إلى الأم تهمة الإهمال في رعاية طفليها، والإهمال في رعاية الطفل الرضيع "يزين 3 شهور"، واستخراج له شهادة ميلاد وإعطائه التطعيمات.

وأضاف "عادل"، أنها ذكرت في أقوالها أمام نيابة أول طنطا، أنها تقدمت ببلاغ يثبت حالة الولادة، ومطالبتها إثبات الطفل لوالده المطرب "شادي الأمير"، ولكنه كان يرفض ويساومها على الطلاق والتنازل عن حقوقها وحضانة الطفلين، ولكنها كانت ترفض.

وكانت دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا، استقبلت الطفلين وتولت رعايتهما وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة، بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات عقب انفصال زوجها زوجها المطرب شادي الأميرعنها، وسفره إلى الإسكندرية.

وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجليه.

وكشفت التحريات عن الواقعة، أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ال. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، والزواج من أخرى، وتهرب الزوج والزوجة عقب الانفصال من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.
عاجل.. نيابة طنطا تتحفظ على والدة "طفلي السلم"
عاجل.. نيابة طنطا تتحفظ على والدة "طفلي السلم"
عاجل.. نيابة طنطا تتحفظ على والدة "طفلي السلم"
عاجل.. نيابة طنطا تتحفظ على والدة "طفلي السلم"
عاجل.. نيابة طنطا تتحفظ على والدة "طفلي السلم"
عاجل.. نيابة طنطا تتحفظ على والدة "طفلي السلم"
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