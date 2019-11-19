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شادي الأمير يفجر مفاجأة عن واقعة إلقاء أطفاله بالشارع

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:35 ص
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المطرب الشعبي شادي الأمير
المطرب الشعبي شادي الأمير
أمنية فوزي
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كشف المطرب الشعبي شادي الأمير، تفاصيل واقعة إلقاء أطفاله في الشارع، مؤكدًا أن والدتهم هي المسئولة عن هذه الواقعة بمفردها، لافتًا إلى أنها ليست المرة الأولى، ولكنها المرة الثالثة بشهادة الجيران.

وأضاف "الأمير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الاثنين، أنه حاول أن يأخذ أولاده، ولكنها حررت محضر خطف ضده.

وأوضح أنها هي الزوجة الثانية، وأنه في خلاف دائم معها؛ لأنها تخيره بينها وبين زوجته الأولى، وأنه لا يستطيع تطليق الأولى لأنها "أم أولاده"، لافتًا إلى أنها حررت ضده 6 محاضر في عام واحد ، متابعًا أن البعض حاولوا الصلح بينهما، ولكن هذا الصلح لم يستمر سوى عشرة أيام فقط.
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