أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 19/11/2019.. والعملة الأمريكية تحاول الارتفاع في البنوك الخاصة

اسعار الدولار اليوم

استهلت أسعار الدولار تعاملات اليوم الثلاثاء، على استقرار لتخالف التوقعات بعودة ارتفاع الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية بعد تخفيض البنك المركزي اسعار الفائدة، ولكن استقرت الاسعار مع محاولات من الدولار الامريكي الارتفاع في بعض البنوك الخاصة ، مع ثبات السعر في البنوك الحكومية، لتستمر بذلك حالة الاستقرار النسبي مع تراجع الطلب على العملة الأمريكية مع انخفاض عمليات الاستيراد خلال الأسبوع الجاري، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.









سعر الدولار خلال 2019





بلغت خسائر الدولار خلال العام الجاري لتتراجع بنحو 16 % من قيمتها في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 % ، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.









سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء:





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبوظبي الإسلامي 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة 16.6 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع .





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.









أسعار الدولار في البنوك المصرية





البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.0605 16.1876 اسعار الدولار في بنك مصر 16.07 16.17 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.07 16.17 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.07 16.17 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.07 16.17 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.06 16.16 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.09 16.18 اسعار الدولار في بنك عودة 16.07 16.17







