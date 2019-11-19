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السفير الإثيوبي يوجه رسالة للمصريين بشأن سد النهضة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:14 ص
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السفير الإثيوبي
السفير الإثيوبي
أمنية فوزي
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علق السفير الإثيوبي دينا مفتي، على أزمة سد النهضة، قائلًا: "نحن نلتزم بالمعايير الدولية لتوزيع حصص مياه عادلة ومتكافئة".

وتابع "مفتي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الاثنين،: "لسنا بحاجة إلى حرب ولا نريد حرب، ومسألة سد النهضة تحل سلميًا، والحديث عن الحرب كان اقتباسًا من الإعلام الإثيوبي، وتم تصحيح ذلك".

وأكد السفير الإثيوبي، أن قضية سد النهضة يجب أن تحل سلميًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 69% من سد النهضة، مؤكدًا أن الجانب الإثيوبي لا يسعى لفرض الأمر الواقع كما يعتقد الكثير من المصريين.
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مصر سد النهضة توك شو المصرين السفير الاثيوبي اخبار

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