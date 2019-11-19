نيابة طنطا توجه تهمة الإهمال لوالدة "طفلي السلم"

قرر المستشار محمد عطية رئيس نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، ضبط وإحضار سها السيد عيد، ربة منزل، 40 سنة، بعدما تركت طفليها شادي 4 سنوات ويازن 3 شهور في بئر سلم العمارة السكنية الخاصة بزوجها شادي أمير المطرب الشعبي بمدينة طنطا.



ووجهت النيابة تهمة الإهمال وتعريض حياة الأطفال للخطر إلى الأم التي بدأت التحقيقات معها قبل قليل.



كان الأطفال تم إيداعهم صباح الاثنين، داخل دار العطاء للرعاية الاجتماعية بطنطا.



وقال المحاسب ياسر عبد لله، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن الطفلين تم استقبالهما منذ الصباح وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.