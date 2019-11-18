هل السبب في الرياضة أم المنشطات| مدرب النجوم يكشف لـ"الفجر" أسباب الوفاة أثناء التمرين.. و نصيحة للشباب

يعتقد الكثيرون أن ممارسة الرياضة، هي الأكثر وقاية من الأمراض، والأقل عرضة للأضرار التي تؤدي للوفاة، إلا أن هناك العديد من الحالات تستدعي الانتباه والبحث، حين السماع الموت الفجأة لأحد الرياضيين، والذي انتشر كثيرًا في الآونة الأخيرة.





ولعل أبرز الأشخاص الممارسين للرياضة وأثار موتهم المفاجئ الجدل من نجوم الفن الرياضيين، كان من بينهم الفنان ممدوح عبد العليم، الممثل والإعلامي عمرو سمير، وأخيرًا الفنان هيثم ذكي، نجل الفنان الراحل أحمد ذكي.





والموت المفاجئ للرياضيين الغير ناتج عن الأذى الجسمي أو العنف، يكون المتوفي قبله في حالة صحية جيدة، تأتي عادة نتيجة توقف عضلة القلب المؤدي إلى الوفاة في مدة أقصاها 60 دقيقة، سواء اثناء ممارسة الرياضة أو بعد الانتهاء منها.





وفاة ممدوح عبد العليم في صالة جيم





في الخامس من يناير 2016، رحل الفنان ممدوح عبد العليم، عن عالمنا، عن عمر يناهز 59 عامًا، أثناء ممارسته الرياضة في صالة جيم بنادي الجزيرة، وكشف مجلس إدارة النادي تفاصيل وفاته، موضحًا أنه سقط فجأة من على جهاز المشاية الكهربائية بصالة الألعاب، وبعد عمل الاسعافات الأولية، تم نقله إلى مستشفى أنجلو، أقرب المستشفيات إلى الموقع ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول للمستشفى، إثر تعرضه لأزمة قلبية.





وفاة عمرو سمير عقب انتهاءه من التمارين في صالة جيم بإسبانيا





كما رحل الفنان والإعلامي عمرو سمير عن دنيانا عن عمر يناهز الـ33 عامًا، بشكل مفاجئ على سرير في غرفته بإحدى الفنادق الاسبانية، في الخامس من يوليو 2017، وأكد الطب الشرعي الإسباني عقب الكشف على "سمير"، أنه أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، بعد ممارسته لألعاب الجيم دون تناول أي أطعمة غذائية أو مشروبات سكرية، الأمر الذي أوقف قلبه بعد المجهود الكبير الذي بذله قبل نومه بساعات.





هيثم ذكي وتناوله للمكملات الغذائية





وأصيب الوسط الفني بصدمة، عند سماع خبر وفاة الفنان هيثم أحمد ذكي، الذي فارق الحياة في السابع من الشهر الجاري، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد، عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، بحسب التقرير الطبي المبدئي.





وأثارت وفاة "هيثم ذكي"، الجدل حول أسبابها، خاصة لما يعرف عنه بممارسته للرياضة، حيث ذهب البعض إلى أنها نتيجة تناوله لمكملات غذائية، بعدما كشف شهود عيان إصابته قبل وفاته بيوم واحد، بمغص شديد وتقلصات نتيجة تناوله عقاقير ومقويات عضلية، وذهب البعض الآخر إلى أنها بسبب الوحدة لفقدان والديه، بينما رأى غيرهم أنها نتيجة تناوله جرعة زائدة من الأدوية، في حين ينتظر الجميع تقرير الطب الشرعي حول الأسباب الحقيقية للوفاة.





مدرب النجوم يكشف أسباب الوفاة أثناء التمارين





وكشف الكابتن محمد أبو النجا مدرب النجوم، أن ممارسة الرياضة بشكل عادي تكون خطرًا لبعض الأشخاص المصابين بأمراض كـ"الضغط أو القلب أو السكر"، لأنهم ليسوا مؤهلين لممارسة التمارين الرياضية حتى لو بشكل عادي.





وأضاف مدرب النجوم، في حديثه لـ"الفجر"، أن غالبية ممارسي الرياضة ليس لديهم أطباء لمتابعة حالتهم الصحية، موضحًا أنه لابد من توافر المدرب الجيد والطبيب المتابع، وفي حالة ملاحظة أعراض خلال التدريب ينصح المدرب الممارس للرياضة بالذهاب إلى طبيبة لعمل الفحوصات اللازمة، مؤكدًا أن ممارسة التمارين لابد أن تكون بشكل معين خاصة لمن يعانون من الأمراض حتى لا يقعون ضحية للتدريب بشكل عشوائي، نافيًا أن تكون الرياضة هي من تؤدي بحياتهم إلى الموت، ولكن ممارستها بشكل خاطئ هي من أدى إلى ذلك.





أما بخصوص ما يتناوله الشباب لممارسة الرياضة من أدوية، فأشار الكابتن "أبو النجا" إلى أنها تنقسم إلى 3 أنواع " مكملات غذائية، هرمونات، منشطات"، لافتا إلى أن المكملات الغذائية كل ما له علاقة بالأكل والشراب كمكمل غذائي مثل لبن الأطفال، مؤكدًا استحالة أن يتسبب المكمل الغذائي في الوفاة، لأنه مصرح به من منظمة الصحة العالمية، في حالة تناولها بشكل سليم، ولكن الافراط في أي شيء ينقلب ضده كالإفراط في شرب المياه يؤدي إلى الوفاة.





وتابع: "أما الهرمونات فاستخدامها الصحيح للعلاج، واستخدامها الخاطئ كمحسن هرموني لتضخيم حجم العضلات، وهي لا تؤدي أيضًا للوفاة، ولكن الاستخدام الخاطئ لها قد يؤدي إلى ذلك ولكن على الزمن البعيد، وعن المنشطات فهي كل ما له علاقة بالقلب وعضلة القلب، مؤكدًا أن استخدامها الخاطئ يؤدي الإصابة بالجلطات والهبوط الحاد في الدورة الدموية والوفاة على الفور، لافتًا إلى أن المنشطات يجب تناولها علاجيًا فقط تحت إشراف طبيب.





نصيحة للشباب



