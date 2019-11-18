ياسر رزق: الأزهر به عناصر إخوانية وعليه تطهير نفسه

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إن عام 2020 سيشهد انتخابات مجلسي الشعب والشوى، وعام 2021 سيشهد انتخاب 50 ألف شخص في المجالس المحلية، وهؤلاء سيكونوا مشروع لإنشاء كوارد سياسية في الدولة المصرية.



ولفت "رزق"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن الأزهر الشريف به بعض العناصر الإخوانية، وعليه أن يطهر نفسه، معقبًا: "مش معقولة بعد 30 يونيو يوجد بعض العناصر الإخوانية أو الموالية للإخوان في مؤسسة الأزهر".



ولفت إلى أن التعاون بين الأزهر والأوقاف ضرورة لإصلاح الخطاب الديني، لأن هذا الأمر ضروري أن يحدث كل فترة زمنية، لأن باب الاجتهاد لا يجب أن يغلق، في اطار الحفاظ على الشخصية المصرية السمحة التي تتمتع بالتدين الشديد مع احترام حرية الآخرين.

