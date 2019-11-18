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أخبار برشلونة اليوم: نيمار إلى البرسا مقابل 180 مليون وصدمة كبرى لجماهير البلوجرانا بسبب فالفيردي وتحديد بديل بيكيه

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:13 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 18 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد الفريق للمباريات المقبلة بعد التوقف الدولي للمنتخبات، وقيادة ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين للفوز على منتخب البرازيل.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 18 - 11 - 2019 :-

أخبار برشلونة اليوم

- برشلونة يحدد بديل بيكيه

أبدى نادي برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حسبما أكدت تقارير صحفية في إسبانيا، ويراقب مسئولو البارسا المدافع الدولي الصربي ميلكونفيتش لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي من أجل الحصول على خدماته في يناير المقبل.

- نيمار يصدم باريس سان جيرمان بسبب برشلونة

كشفت صحفية "سبورت" الإسبانية أن نيمار رفض تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة القادمة حتى عام 2025، حيث سينتهي عقده مع الفريق الباريسي خلال عام 2022، ويرغب اللاعب البرازيلي في العودة لبرشلونة مرة أخرى.

- إنتر ميلان يصفع برشلونة في صفقته الكبرى

يسعى مسئولو نادي برشلونة اهتمامه لضم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، لخلافة لويس سواريز في خط هجوم البلوجرانا بالفترة المقبلة، ولكن إدارة فريق إنتر تسعى لتجديد عقد اللاعب الأرجنتيني في الفترة المقبلة.

أخبار برشلونة اليوم

- مدافع برشلونة ينتظره تحدٍ كبير

ينتظر الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة تحد كبير في الفترة المقبلة، وعقب استئناف مباريات فريق برشلونة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وذلك من أجل إثبات قدرته على إرتداء قميص البارسا.

تقارير.. نيمار إلى برشلونة
ذكرت صحيفة ديايريو سبورت أن إحتمالية عودة نيمار لملعب كامب نو قائمة خلال الصيف القادم، وذلك في ظل رغبة برشلونة في جلب اللاعب، بالإضافة إلى رغبة نيمار الشديدة في العودة لصفوف البلوجرانا.

وأضافت الصحيفة أن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيحدد قمية الشرط الجزائي في تعاقد نيمار ، وذلك بناء على رغبة برشلونة ونيمار.

ويحق للإتحاد الدولي لكرة القدم تحديد سعر اللاعب عند دخوله السنة الثالثة في تعاقده، وذلك في حال طلب برشلونة أو نيمار ذلك.

وأشارت الصحيفة أنه في حال حدوث إتفاق بين برشلونة ونيمار، فإن الفيفا سيسعر قيمة اللاعب بقيمة 180 مليون يورو، الأمر الذي قد يسهل إتمام الصفقة.

أخبار برشلونة اليوم

أبيدال يصدم جماهير برشلونة بشأن فالفيردي
اقترح المدير الرياضي لنادي برشلونة إريك أبيدال أنه لا توجد خطط لإقالة المدرب إرنستو فالفيردي من مخبأ الفريق الكتالوني.

بينما يقف العمالقة الكتالونيون في صدارة ترتيب الدوري الأسباني ، أدت ثلاث هزائم من 12 مباراة إلى انتقاد الإسباني.
وتحديد
ومع ذلك ، على الرغم من أداء برشلونة بشكل غير متسق في دوري أبطال أوروبا ، كرر أبيدال دعم النادي لرئيسه الحالي.

وقال الفرنسي في تصريحات تليفزيونية: "في هذه الحالات ، يمكنك أن تعتقد أن المدرب هو المسؤول ، ولكن عليك أن تحلل كل شيء. ما الذي يجلبه المدرب للفريق والعكس بالعكس؟ نحن ندعم المدرب ونمنحه كل المعلومات ، على الرغم من أن يوما بعد يوم له.

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