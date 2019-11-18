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عبد الرحمن أبو شعر لـ"الفجر الفني": فرقة الأخوة أبو شعر انتقلت إلى مصر لأنها بلد الفن

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:10 م
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بوابة الفجر
اسماء زقزوق
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قال عبد الرحمن أبو شعر عضو فرقة أبو شعر السورية للإنشاد الديني، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن السبب الرئيسي في انتقال الفرقة إلي القاهرة منذ عام 2012 واستقرارها في مصر، أن مصر هي بلد الفن، كما أن الفرقة تسعى لأن تتميز في ايصال رسالة للجمهور، ورسالتها هي الحب والسلام اللذان أصبحا عملة نادرة ويكاد أن يفقد في المجتمع بسبب ما يحدث من غش وخداع، وأن مصر بشعبها العريق نستطيع من خلاله إيصال رسالتنا.

وأضاف عبد الرحمن أبو شعر عضو الفرقة التي تتكون من ستة أشقاء، أن الفرقة تريد أن تخرج المستمع من الحالة التي يعيشها بشكل دائم يتمثل في تخبطات الحياة ونضعه في مكان خالي من المشاكل من خلال الفن الذي نقدمه.

وأشار عبد الرحمن أبو شعر أن الإنشاد الديني مرتبط بالروحانيات؛ لأنه مرتبط بالاستماع، والاستماع سر من أسرار الله، فإن ما يخرج من القلب يجلس في القلب.

وأكد عبد الرحمن أبو شعر أن فرقة "الأخوة أبو شعر" السورية للإنشاد الصوفي تختار أشعارها من شعر الإمام الشافعي، ومحي الدين بن عربي، وأشعار منصور الحلاج، ومن أشعار أئمة التصوف المشهورين، ذلك بجانب الأشعار المصرية التي اشتهرت في العالم مثل أشعار الشيخ صالح الجعفري، والشيخ أحمد أبو المحاسن، والشيخ عباس الديب، قائلًا: "وهناك شعر حديث ننشد كلمتنا من خللها ونحن نبحث عن الكلمة التي تؤثر بنا نحن قبل أن تؤثر في الجمهور".

يذكر أن فرقة أبو شعر الصوفية هي إحدى أشهر فرق الإنشاد الديني، التي استطاعت تحقيق نجاح خلال الفترة الماضية وذاع صيتها في مصر بعد تقديمها عدة حفلات في ساقية الصاوي، والأوبرا المصرية وحظيت حفلاتهم بحضور جماهيري، وتتكون فرقة "الأخوة أبو شعر" من ستة أخوات أشقاء ينشدن الأناشيد الدينية بصوته العذب.
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مصر الأن فرقة ابو شعر الفجر الفني ابو شعر

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