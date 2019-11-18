أخبار ريال مدريد اليوم: 100 مليون يورو لحسم صفقة "الصخرة" ونجمي الريال خارج الكلاسيكو بأمر زيدان وتحديد بديل راموس

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 18 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صرف إدارة الملكي النظر عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والتخطي للتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- تعرف على سبب رفض ريال مدريد التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

أكدت شبكة دياريو جول الإسبانية أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد طالب إدارة النادي بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة انتقالات الصيف القادمة.

وكشفت الشبكة أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد رفض طلب زيدان بضم كيليان مبابي خلال الصيف القادم.

وأشارت الشبكة إلى أن سبب رفض ريال مدريد في ضم مبابي هو ارتباطه بعقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2022 والنادي الفرنسي لا ينوي التفريط فيه.

كما ذكرت الشبكة أن قيمة تعاقد ريال مدريد مع مبابي عالية جدا حيث من الممكن أن يطلب باريس سان جيرمان مبلغ 400 مليون يورو للموافقة على التخلي عن اللاعب.





أخبار ريال مدريد





- ريال مدريد يخطط لضم نجم ليفربول

يسعى ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بريز لتدعيم خط الدفاع بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم عن طريق التعاقد مع صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية اليوم إلى أن الهولندي فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بات من ضمن أولويات الميرنجي للحصول على خدماته للإرتقاء بالمستوى الدفاعي.

وأوضحت التقارير أن ريال مدريد سيجد صعوبة بالغة في التعاقد مع فان دايك وقد تصل للمستحيله من أجل الظفر به في ظل إرتفاع مستواه وتمسك الألماني يورجن كلوب المدير الفني بخدماته وعدم وجود النية لرحيله بالوقت الحالي.

وقالت دياريو جول الإسبانية إن فلورنتينو بيريز يدرس عرض مبلغ 120 مليون يورو وأحد اللاعبين من أجل إغراء مسؤولو الريدز بالتخلي عن فان دايك لفريق العاصمة الإسبانية.

وتابعت الإذاعة أن كل من إيسكو وماركو أسينسيو وجاريث بيل ولوكا مودريتش سيتم المفاضلة بينهم لعرض أحدهم على إدارة ليفربول، للتعاقد معه وتسهيل إنتقال فان دايك مع بداية الموسم الجديد.









- شرط ريال مدريد لترك نجمه لمانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لضم الدولي الويلزي ونجم ريال مدريد الإسباني جاريث بيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وكان بيل على رأس الراحلين عن ملعب سانتياجو بيرنابيو في الميركاتو الصيفي الماضي قبل أن يبقى عليه زيدان في آخر اللحظات.

وأفادت التقارير أن نادي ريال مدريد يشترط إقحام النجم الفرنسي الدولي ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا ضمن الصفقة كشرط أساسي للتخلي عن خدمات جاريث بيل.

وكان بوجبا على رأس المطلوبين في ريال مدريد خلال الصيف الماضي أيضاً لكن مطالب مانشستر يونايتد المداية حالت دون إتمام الصفقة.

وإشترطت إدارة اليونايتد الحصول على مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني من نادي ريال مدريد للتخلي عن الدولي الفنرسي وهو ما قد جعل إدارة النادي الملكي تنسحب من الصفقة.





أخبار ريال مدريد





- ثنائي ريال مدريد خارج الكلاسيكو بأمر من زيدان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان سيضحي بأحد النجمين الكبيرين الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس خلال "كلاسيكو الارض" ضد برشلونة الشهر المقبل.

وأشارت التقارير أن زيدان سينوي الإعتماد على الثنائي البرازيلي كاسيميرو والأوروجواياني فيديريكو فالفيردي خلال مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة.

وسيضحي زيزو بذلك بأحد الثنائي مودريتش أو كروس، وإن كانت الكفة تميل نحو الدولي الألماني في المشاركة، لا سيما بعد تألقه رفقة منتخب المانشافت في التصفيات الأوروبية مؤخراً.

ويرى زيدان في كاسيميرو الأداة الوحيدة لإيقاف النجم ليونيل ميسي، حيث يتمتع الدولي البرازيلي بخبرة كبيرة في مباريات الكلاسيكو.

كما كشف فالفيردي هذا الموسم عن مستوى جيد، مما جعل زيدان يعتمد عليه أساسياً في أغلب فترات الموسم.









- صلاح وماني.. ريال مدريد يرصد 100 مليون يورو لصم نجم ليفربول

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول وأفضل لاعب في أوروبا 2019 خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي ريال مدريد سيبدأ في التفاوض مع نادي ليفربول خلال الأيام القليلة القادمة لضم فان دايك الشتاء القادم.

كما ذكرت التقارير أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم فان دايك رغم كبر سنه لتدعيم مركز الدفاع في الفريق الفترة القادمة.

وكشفت التقارير أن نادي ريال مدريد رصد مبلغ ضخم جدا لضم فان دايك في يناير القادم يصل إلى 100 مليون يورو.









- بيان رسمي من ريال مدريد عن إصابة نجم الفريق والمباريات التي سيغيب عنها

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا حول إصابة لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز، والتي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده.

وكان خاميس رودريجيز قد غادر معسكر منتخب كولومبيا الذي يسعد لمواجهة الإكوادور وديًا الأربعاء المقبل، بعد إصابته في الركبة.

وجاء في بيان النادي الإسباني :"بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا خاميس رودريغيز من قبل عيادة ريال مدريد".

وأضاف :"تم تشخيص إصابته بتورم في رباط الركبة اليسرى، في انتظار تطور الحالة".

وكشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن رودريجيز يعاني من إصابة بالتواء في الركبة ومن المقرر أن يغيب عن النادي الملكي لمدة ٣ أسابيع.









- مفاجأة.. ريال مدريد يحدد بديل راموس

أكدت شبكة دون بالون الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الإسباني باو توريس مدافع نادي فياريال خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم باو توريس ليكون بديل الإسباني سيرجيو راموس مدافع وقائد الفريق في المستقبل.

كما ذكرت الشبكة أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم باو توريس أيضا بسبب تألقه الواضح في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى انضمامه لمعسكر منتخب إسبانيا الحالي.

وكشفت الشبكة أن تعاقد نادي ريال مدريد مع باو توريس في الشتاء القادم قد تبلغ حوالي 30 مليون يورو.





أخبار ريال مدريد





- بالأرقام .. كريم بنزيما يتفوق على بغداد بونجاح في المنتخبات

تدور الآن داخل وسائل الإعلام الفرنسية شائعات كثيرة حول إمكانية إرتداء نجم نادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما لقميص منتخب الجزائر.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن بنزيما يفكر في اللعب لمنتخب الجزائر، عقب توقف مسيرته الدولية منذ ما يزيد عن أربعة أعوام.

ويستند هداف الدوي الإسباني لقانون الإتحاد الدولي الذي ينص على حق اللاعب في تغيير ألوان منتخب بلاده، حال أمتلاكه أبوين من جنسيتين مختلفتين، وذلك عند توقف تمثيل أحد المنتخلين لمدة أربعة أعوام.

وكان أحد مسئولي الإتحاد الفرنسي قد صرح في وقت سابق أن بنزيما لن يعود أبداً لصفوف حامل لقب كأس العالم.









- نجم جديد يشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة مهتمان بضم المدافع السلوفاكي الدولي "ميلان سكرينيار" خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية أن عملاقي إسبانيا قد يتقدمان بعروض لضم سكرينيار في يناير القادم.

واعترفت الصحفية بصعوبة رحيل اللاعب في يناير القادم، على أن يكون إنتقال اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في حال موافقة النيرادزوري على رحيله.

ويرتبط صاحب الـ 24 عاماً بعقد يمتد مع الإنتر حتى عام 2023، الأمر الذي سيزيد تكلفة إنتقال اللاعب.



