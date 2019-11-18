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عمرو أديب: "مصر دولة عنيدة ومحدش يقدر يحركها"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:57 م
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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت تقارير عن عمليات مخابراتية إيرانية في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هناك رموز إخوانية جلست مع الحرس الثوري الإيراني باسطنبول.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن من الرموز الإخوانية التي جلست مع الحرس الثوري، محمود الإبياري وإبراهيم منير، لافتا إلى أن الوفد الإخواني رفض مساعدة إيران لهم في بمصر.

وأضاف، "المنطقة مبيحصلش فيها غير مؤامرات أو إفساد لمؤامرات، ومبقاش في حاجة بتستخبى لا بالسلب ولا بالإيجاب"، متابعا منفعلا: "قول على مصر اللي إنت عايزه.. بس مصر عمرها ما حد وجهها يمين أو شمال، مصر دولة عنيدة، ومحدش بيحركنا بريموت كنترول"، مستطردا: "خلوا بالكم من نعمة الدولة، إحنا لينا حدود واحدة، قضاء واحد، جيش واحد".
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الكلمات المفتاحية

مصر عمرو اديب دولة عنيدة الشرق الأوسط الحرس الثوري

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