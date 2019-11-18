رئيس الإمارات ينعي أخاه الشيخ "سلطان بن زايد"





نعى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الإثنين، أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم.





وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانًا، قالت فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،.. أخاه المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم».



