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الأزهر ينعى الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس الإمارات

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:02 م
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الشيخ سلطان بن زايد
الشيخ سلطان بن زايد
محمود الجلاد
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نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، صاحب السمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وتقدم الإمام الأكبر شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، و"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".
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الكلمات المفتاحية

شيخ الأزهر دولة الإمارات خليفة بن زايد الفقيد الشيخ سلطان بن زايد

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