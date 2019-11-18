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محافظ السويس إزالة الاشغالات والتعديات بالشوارع والتأكيد على الالتزام بقواعد التنظيم والبيئة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:47 م
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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قام اللواء عبد الجيد صقر محافظ السويس بجولة مفاجئة لعدد من شوارع حي السويس والتي رافقه خلالها كلا من الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة لتفقد أحوال المنطقة ومتابعة المرافق والخدمات والانضباط، اسفرت عن إزالة ورفع عدد من الاشغالات والتعديات الموجودة امام المقاهي والكافتيريا والمحلات بنطاق شارع الظواهري بمنطقة الغريب وشارع كامل عيد رمضان بحي السويس لمخالفتهم قواعد التنظيم والبيئة، مشددا علي رئيس حي السويس باتخاذ الاجراءات القانونية لمن يخالف قواعد التنظيم، واشتراطات البيئة والصحة والدفاع المدني لجميع المحلات والمقاهي والانشطة المختلفة الأخرى.

كما أكد صقر على مسئولي التنظيم حي السويس بالتزام بمساحة الأكشاك المنتشرة بنطاق الحي ومراجعة كافة التراخيص الخاصة بها.مشددا علي عمل محاضر للمخالفين.

رافق المحافظ في الجولة كلا من ادارتي المرور والمرافق والعميد احمد الاسكندراني رئيس حي السويس ومحمد فتحي مدير الطوارئ بجهاز النظافة والشركة المنفذة.
محافظ السويس إزالة الاشغالات والتعديات بالشوارع والتأكيد على الالتزام بقواعد التنظيم والبيئة
محافظ السويس إزالة الاشغالات والتعديات بالشوارع والتأكيد على الالتزام بقواعد التنظيم والبيئة
محافظ السويس إزالة الاشغالات والتعديات بالشوارع والتأكيد على الالتزام بقواعد التنظيم والبيئة
محافظ السويس إزالة الاشغالات والتعديات بالشوارع والتأكيد على الالتزام بقواعد التنظيم والبيئة
محافظ السويس إزالة الاشغالات والتعديات بالشوارع والتأكيد على الالتزام بقواعد التنظيم والبيئة
محافظ السويس إزالة الاشغالات والتعديات بالشوارع والتأكيد على الالتزام بقواعد التنظيم والبيئة
محافظ السويس إزالة الاشغالات والتعديات بالشوارع والتأكيد على الالتزام بقواعد التنظيم والبيئة
محافظ السويس إزالة الاشغالات والتعديات بالشوارع والتأكيد على الالتزام بقواعد التنظيم والبيئة
محافظ السويس إزالة الاشغالات والتعديات بالشوارع والتأكيد على الالتزام بقواعد التنظيم والبيئة
محافظ السويس إزالة الاشغالات والتعديات بالشوارع والتأكيد على الالتزام بقواعد التنظيم والبيئة
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