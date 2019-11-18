تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا مجانًا Time Sports









أعلنت قناة تايم سبورت المصرية عن نقل مباراة منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي تحت 23 سنة ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.





تعرف على تردد قناة تايم سبورت الناقلة للمباراة





يقدم لكم موقع الفجر الرياضي تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي تحت 23 سنة ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020 والتي جاءت كالتالي:





على القمر الصناعي "النايل سات 11449، ومعدل الترميز 27500.





أما التردد الأرضي على UHF 32.





وتعد قناة تايم سبورت المصرية هي القناة المفتوحة الوحيدة الناقلة لفاعليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020 مع قناة بي أن سبورتس 10 المشفرة.





وتضم قناة تايم سبورت مجموعة كبيرة من الإعلاميين والمحللين المميزين بقيادة الكابتن أحمد شوبير و سيف زاهر بالاضافة الي حازم إمام وتامر صقر وعماد متعب وعبد الظاهر السقا والخبير التحكيمي جمال الغندور.





موعد مباراة مصر و جنوب افريقيا





يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي غدا الثلاثاء ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقامة حاليا في مصر و المؤهلة لبطولة أولمبياد طوكيو 2020 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.



