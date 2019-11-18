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الحالة المطرية تتسبب في تأجيل حفل تدشين بوابة "الدرعية"
الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:25 م
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الفجر السعودي
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أعلن ثامر السديري، المتحدث الرسمي لهيئة تطوير "بوابة الدرعية"، مساء اليوم الإثنين، تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية المقرر مسبقاً مساء يوم غد الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 نوفمبر؛ بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة تطوير "بوابة الدرعية"، في بيان صحفي: إنه "بناءً على التوجيهات العليا، فقد تم تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية إلى يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019م؛ نظراً للحالة المطرية".
ورحب المتحدث الرسمي بالجميع في هذا الحدث التاريخي عل أرض الدرعية.
مشروع بوابة الدرعية
هو مشروع سياحي ثقافي حيوي ضخم يقام على مساحة 1.500.000 م2، إضافة إلى أكبر متحف إسلامي في العالم، وسيشمل مدينة طينية متكاملة تضم مكتبة الملك سلمان، بالإضافة إلى أسواق ومجمعات تجارية ومطاعم ومواقع احتفالات.
هذا وتمثل الدرعية رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ السعودية، فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى وكانت عاصمة لها، ولقد شكلت منعطفاً تاريخياً في الجزيرة العربية، بعد أن ناصر محمد بن سعود دعوة التجديد الديني، التي نادى بها محمد بن عبد الوهاب عام 1744م، فأصبحت الدرعية قاعدة الدولة ومقر الحكم والعلم.
واستمرت كذلك إلى أن اختار تركي بن عبد الله الرياض مقراً جديداً للحكم وذلك عام 1824م، واستمرت الدرعية المدينة الأشهر في جزيرة العرب خلال القرنين الـ12 والـ13 الهجريين (الـ17 والـ18 الميلاديين)، وفي سنة 2010 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة أن حي الطريف في مدينة الدرعية موقع تراث عالمي.
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