الحالة المطرية تتسبب في تأجيل حفل تدشين بوابة "الدرعية"





أعلن ثامر السديري، المتحدث الرسمي لهيئة تطوير "بوابة الدرعية"، مساء اليوم الإثنين، تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية المقرر مسبقاً مساء يوم غد الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 نوفمبر؛ بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.





وقال المتحدث الرسمي لهيئة تطوير "بوابة الدرعية"، في بيان صحفي: إنه "بناءً على التوجيهات العليا، فقد تم تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية إلى يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019م؛ نظراً للحالة المطرية".





ورحب المتحدث الرسمي بالجميع في هذا الحدث التاريخي عل أرض الدرعية.



