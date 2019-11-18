عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحالة المطرية تتسبب في تأجيل حفل تدشين بوابة "الدرعية"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:25 م
Advertisements
الدرعية
الدرعية
الفجر السعودي
Advertisements

أعلن ثامر السديري، المتحدث الرسمي لهيئة تطوير "بوابة الدرعية"، مساء اليوم الإثنين، تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية المقرر مسبقاً مساء يوم غد الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 نوفمبر؛ بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة تطوير "بوابة الدرعية"، في بيان صحفي: إنه "بناءً على التوجيهات العليا، فقد تم تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية إلى يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019م؛ نظراً للحالة المطرية".

ورحب المتحدث الرسمي بالجميع في هذا الحدث التاريخي عل أرض الدرعية.

مشروع بوابة الدرعية
هو مشروع سياحي ثقافي حيوي ضخم يقام على مساحة 1.500.000 م2، إضافة إلى أكبر متحف إسلامي في العالم، وسيشمل مدينة طينية متكاملة تضم مكتبة الملك سلمان، بالإضافة إلى أسواق ومجمعات تجارية ومطاعم ومواقع احتفالات.

هذا وتمثل الدرعية رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ السعودية، فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى وكانت عاصمة لها، ولقد شكلت منعطفاً تاريخياً في الجزيرة العربية، بعد أن ناصر محمد بن سعود دعوة التجديد الديني، التي نادى بها محمد بن عبد الوهاب عام 1744م، فأصبحت الدرعية قاعدة الدولة ومقر الحكم والعلم.

واستمرت كذلك إلى أن اختار تركي بن عبد الله الرياض مقراً جديداً للحكم وذلك عام 1824م، واستمرت الدرعية المدينة الأشهر في جزيرة العرب خلال القرنين الـ12 والـ13 الهجريين (الـ17 والـ18 الميلاديين)، وفي سنة 2010 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة أن حي الطريف في مدينة الدرعية موقع تراث عالمي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حفل بوابة السعودية الدرعية الحالة المطرية

أخبار تهمك

yalla كورة HD مشاهدة مباراة الارجنتين وأوروجواي بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الارجنتين وأوروجواي كورة لايف اليوم مجانا

منذ 38 دقيقة

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

منذ حوالي 7 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 7 ساعات

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

منذ ساعة و 18 دقيقة

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

منذ حوالي 7 ساعات

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 7 ساعات

HD أونلاينbeIN Sports مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا يلا شوت بث مباشر مباراة الجزائر yalla kora كورة أونلاين يوتيوب

منذ ساعة

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ يوم

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

منذ ساعة و 18 دقيقة

السيطرة على حريق الحلواني الشهير بميدان الحصري.. وكشف سببه (صور)

منذ ساعة و 15 دقيقة

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | ولي العهد يعين "إنزيريو" مديراً لهيئة تطوير بوابة الدرعية

غدا.. الملك سلمان بن عبدالعزيز يفتتح مشروع تطوير حي الطريف في الدرعية

نائب أمير الرياض يزور "الدرعية" ويستمع لمطالب أهاليها

مهرجان الدرعية للسيارات يختتم فعالياته بحضور آلاف الزوار

هيئة تطوير بوابة الدرعية تنظم فعاليات "ليالي الدرعية" الرمضانية

الأمير فيصل بن بندر يؤدي العرضة في "رياضنا عيد"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:30 م

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

08:32 م

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

02:25 م

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

08:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status