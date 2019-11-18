ورشة تدريبية بالأقصر لصحفيي محافظات الصعيد

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنه بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، ورشة تدريبية جديدة للزميلات والزملاء أعضاء النقابة بالمحافظات، وذلك في إطار خطة النقابة لتطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.





وقال جمال عبدالرحيم، إن الورشة التدريبية تُعقد بمدينة الأقصر لمدة 4 أيام في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري، ويشارك فيها الزميلات والزملاء بمحافظات بني سويف والفيوم والوادي الجديد والبحر الأحمر والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.





تتناول الورشة 3 محاور:





الأول حول الأمان الرقمي للصحفيين ويتضمن:





- الأدوات التي تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانًا.





- وسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل

الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية.





- التعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التى يحتاجها الصحفي في عمله.





- الحماية من البرمجيات الخبيثة.





وأضاف "عبدالرحيم" أن الزميلة الصحفية نهى لملوم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين، تقوم بتدريب الزملاء في هذا المحور.





وأوضح أن المحور الثاني حول السلامة المهنية والشخصية للصحفيين ويتضمن:





- السلامة المهنية للصحفي أثناء اعداد التحقيقات الاستقصائية وصحافة الفيديو.





- مهارت الاسعافات الأولية.





- السلامة المهنية أثناء التغطيات الميدانية.





ولفت رئيس لجنة التدريب إلى أن الزميلة الصحفية شيرين عبدالعظيم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين، تقوم بتدريب الزملاء في هذا المحور.









وأشار إلى أن المحور الثالث حول "الحماية القانونية للصحفيين"، ويتضمن:





- الضمانات الصحفية في الدستور المصري.





- قوانين الصحافة والإعلام الجديدة واللوائح المنظمة للمهنة.





- قضايا السب والقذق في قانون العقوبات.





- قضايا السب والقذف الإلكترونية.





ويقوم بالتدريب جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة ورئيس لجنة التدريب.





وأوضح أن الورشة تناقش أيضًا الإجراءات اللازمة للتصدي للكيانات الوهمية الموازيه بالمحافظات، والتي تؤدي إلى الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين.





وشدد "عبدالرحيم" على أن المشارك يحصل في نهاية الورشة على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة، بالإضافة إلى المادة العلمية الخاصة بالدورات، وأن النقابة توفر للزميلات والزملاء إقامة بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الأقصر طوال فترة الدورة.



