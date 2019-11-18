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مصرع طالب صعقًا بالكهرباء في دكرنس

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:23 م
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اللواء فاضل عمار - مدير امن الدقهلية
اللواء فاضل عمار - مدير امن الدقهلية
محمد كشك
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لقي طالب إعدادى مصرعه بقرية أشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، صعقًا بالكهرباء، ووصل للستشفى جثة هامدة.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول طالب إعدادي جثة هامدة على أثر صعق كهربائي وو يعانى من حروق شديدة ناتجة عن الصعق بالكهرباء.

وإنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس إلى المكان وبالفحص وتبين مصرع “فارس سمير محمد”، 15سنة طالب بالصف الأول الإعدادي ومقيم قرية أشمون دائرة مركز دركنس وبسؤالذويه قرروا تعرضه للصعق الكهربائى ولم يشتبهوا جنئايا فى وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجارى العرض على النيابة العامة.
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الكلمات المفتاحية

مصر كهرباء امن الدقهلية اللواء فاضل عمار اخبار

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