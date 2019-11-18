محافظ بني سويف: إزالة 309 حالة منذ بدء الموجة الـ 14 لحملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

تابع المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف،سير العمل في حملات الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت"الاثنين الماضي"وتستمر لمدة 15 يوما،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.



وصرح المحافظ أنه تم، اليوم الاثنين، إزالة 60 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 7823متر من أراضي أملاك الدولة بقريتي عطف إفوة وميدوم مركز الواسطى،وذلك بواقع 17 حالة على مساحة 1461متر،و43 حالة على مساحة 6362 متر من الأراضي التابعة لولاية الآثار،ليصل بذلك إجمالي عدد حالات التعدي التي تمت إزالتها، "منذ انطلاق الموجة الـ14 في الحادي عشر من شهر نوفمبر الحالي وحتى اليوم الاثنين" إلى 309 حالة، بمراكز (الفشن، ببا وبني سويف وناصر وإهناسيا، والواسطى) منها حالات صادر بشانها قررات إوزالة وحالات تم إزالتها في المهد عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة وزراعات غير جادة.



كما أكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدًا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.