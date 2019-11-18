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وائل نجم: البلطجة غول يأكل اليابس والأخضر داخل الدولة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:19 م
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المستشار وائل نجم
المستشار وائل نجم
كساب أحمد
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قال المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، إن البلطجة في مصر، تعتبر غول يأكل اليابس والأخضر، لافتَا إلى أن البلطجة هي نتاج الفترة الرخوة التي جاءت بعد ثورة 25 يناير، بسبب الانفلات الأمني.

وأضاف "نجم"، خلال لقائه ببرنامج "لحظة بلحظة"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية دعاء محمد، مساء اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية تعاني حاليا من حالة الانحطاط الأخلاقي والتوسع في الجريمة وانتشار حالة اللاوعي، مشيرا إلى أن عقوبات البلطجة غير رادعة في الوقت الحالي، معقبا: "نأمل أن تصل عقوبة البلطجة إلى الإعدام حتى تكون العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه تخويف الغير، حتى تنتشر حالة الإدارك والوعي لدى كافة المواطنين داخل الدولة المصرية".

وأوضح أن الحالة الاقتصادية تعد سبب رئيسيا لانتشار ظاهرة البلطجة، علاوة على التفكك الأسري، إضافة إلى الإعلام الذي يقوم بدور كبير في انتشار حالة البلطجة وكثرة الأفلام التي ترعى تلك الظاهرة الخطيرة، مشيرا إلى أن الشعب المصري من طبيعته التقليد أي أنه عندما يشاهد فيلما يحوي أعمالا وحركات بلطجة فأنه يقوم بتقليدها دون النظر إلى عواقبها وخطورتها، لافتا إلى أنه عاصر قضية قتل منذ أشهر قليلة بسبب تقليد أعمال البلطجة في الأفلام.

وأشار إلى أن الممثل والمنتج الذي يقوم بإنتاج أفلام بها أعمال بلطجة يعد شريكا في الجرائم التي تحدث بسبب البلطجة.

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الكلمات المفتاحية

مصر المواطنين الدولة البلطجة الانفلات الأمني

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