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أحمد جمال ينعي الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:08 م
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بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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قام الفنان أحمد جمال بنعي الشيح سلطان بن زايد آل نهيان من خلال نشر صورة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

علق جمال على الصورة قائلاً: "‫خالص العزاء للإمارات وقيادتها وشيوخها وشعبها في وفاة الشيخ ⁧‫سلطان بن زايد آل نهيان‬⁩ رحمه الله‬
‫شقيق حضرة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله".

يذكر أن آخر أعمال جمال هي أغنية "النسيان"، وهي من ضمن أغاني الألبوم الجديد له، ولكن طرحها قبله، وحققت ناجاحا كبيرا، احتار جمال في تسمية ألبومه الجديد بين "عجباني"، و"وقت مش مناسب"، وطلب رأي الجمهور في تسمية ألبومه، والألبوم يضم 10 أغاني بالإضافة لأغنية النسيان التي طرحها.

ولد جمال في محافظة الغربية بطنطا، امتلك صوتا طربيا عذبا، قدم في برنامج "أرب ايدول" في الموسم التاني له، ووصل إلى المرحلة النهائية، مع محمد عساف وفرح، وحصل على المركز التاني ولكن لم يستسلم، طرح ألبومه الأول "يالا نعيش" الذي حقق نجاحا كبيرا.
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الكلمات المفتاحية

خليفة بن زايد الشيخ سلطان بن زايد ألبومه الجديد

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