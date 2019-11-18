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"من كتر حبه ليا طلع حاجزلي مكان حلو قوي".. سارة نخلة من داخل محكمة الأسرة اليوم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:53 م
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سارة نخلة
سارة نخلة
كريم هاشم
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قامت الفنانة سارة نخلة، بمشاركت جمهورها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وهي داخل محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

 

وتواجدت "نخلة" دخل محكة الأسرة، لإنهاء من إجراءات الطلاق من زوجها الفنان الشاب أحمد عبد الله محمود، بعدما قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، تأييد الحكم الصادر ضده من أول درجة بمعاقبته بالحبس عامين لعدم سداده إيصال أمانة، لصالح طليقته.

وعلقت" نخلة" قائلة: "من كتر حبه ليا طلع حاجزلي مكان حلو قوي بس عشان تصدقيه لما يقولك هوديكي أماكن عمرك ما روحتيها ادعوا لي اخلص بقا".

 

كانت محكمة جنح أكتوبر قضت بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، لمدة عامين، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة، في اتهامه بخيانة الأمانة، وعدم سداده إيصال أمانة حرره لها، وصدر الحكم غيابيًا وتقدم الفنان بالاستئناف عليه وأيدته المحكمة لعدم حضوره.

 

ويذكر أن سارة نخلة عرض لها مؤخرا حكاية "كله بالحب" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي وأيمن عزب وهاجر أحمد ومحمد عبد المعطي ونور قطامش وإبراهيم ظريف وأحمد هلال ومصطفى درويش تأليف عمرو محمود يس إخراج محمد جمعة وإنتاج شركة سينرجي وأحمد عبد العاطي
"من كتر حبه ليا طلع حاجزلي مكان حلو قوي".. سارة نخلة من داخل محكمة الأسرة اليوم
"من كتر حبه ليا طلع حاجزلي مكان حلو قوي".. سارة نخلة من داخل محكمة الأسرة اليوم
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الكلمات المفتاحية

محكمة الأسرة سارة نخلة حبس أحمد عبدالله أحمد عبدالله

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