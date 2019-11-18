"موسم الرياض" يعلن إغلاق 3 مناطق





كشف حساب "موسم الرياض"، مساء اليوم الإثنين، عن إغلاق 3 مناطق، وهي: "وادي نمار، نبض الرياض، وينتروندرلاند".





وكتب الحساب في تغريدة عبر حسيابه الرسمي، بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الله يجعلها أمطار خير وبركة، ولسلامتكم تم إغلاق ثلاث مناطق: وادي نمار، نبض الرياض، وينتروندرلاند.. تقدرون تزورونها بكرة".





ولم يوضح الحساب مصير من حجز التذاكر لهذه المناطق للحضور اليوم الاثنين، وكان قد أعلن عن مواعيد وأماكن فعاليات اليوم الاثنين لموسم الرياض.





موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11، التي أطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، ويصل عدد فعاليات "موسم الرياض"، إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.



