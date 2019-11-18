أول تعليق للمطرب شادي الأمير بعد واقعة ترك طفليه على سلم المنزل

قال المطرب شادي الأمير، في أول تعليق له بعد واقعة ترك طليقته لطفليه أمام سلم منزلها في البرد، أن هذا الأمر تكرر 3 مرات قبل ذلك.



وأضاف شادي الأمير في مداخله له عبر قناة MBC مصر، أنه منفصل عن زوجته وترك محافظة الغربية وأقام في الإسكندرية، وهو بعيد عنهم وعاد لزوجته الأولى، والطفلين في حضانة طليقته.



وأشار إلى أن طليقة المطرب شادي الأمير، في بداية علاقتهما كانت متزوجة من آخر، وطلقت منه وتنازلت عن أبنائها منه، لكي تتزوج منه، وبعد أن أنجبا الطفل الأول شادي، أجبرته على أن يعيش معها ويترك زوجته الأولى.



وتابع شادي الأمير من هنا بدأت المشاكل، وعندما رفض ترك الزوجة الأولى، قامت طليقته بتحرير تقارير طبية مزورة ضده تتهمه فيها بالتعدي عليها.



وأكد المطرب شادي الأمير أنه حاول أن يتسلم الطفلين من دار الرعاية، فوجئ بأنها لم تقوم بتسجيل طفله الثاني يزن الذي يبلغ من العمر 3 أشهر وطالبوه بشهادة ميلاده.



وأشار المطرب شادي الأمير إلى أن والدته تسلمت الطفلين، وقامت طليقته بتحرير محضر ضدها تتهمها فيه بخطفهما وأخذتهم منها.

