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رئيس هيئة البترول الأسبق: سنحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال عامين
الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:43 م
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داليا الحسين
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قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن خطة مصر الطموحة المستقبلية تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات البترولية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن نصل إلى ذلك خلال عامين.
وأوضح "يوسف"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وخلال عامين من الآن سنحقق الاكتفاء الذاتي من كل المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين والسولار والبوتاجاز.
وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلى أن كميات الغاز المتواجدة في مصر قادرة على تموين محطات الكهرباء، وسوف تكون بديلا للمازوت، مضيفًا: "سيتم استخدام المازوت من خلال 4 مشروعات طموحة لتكرير وتحويله إلى منتجات بترولية".
وأوضح "يوسف"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وخلال عامين من الآن سنحقق الاكتفاء الذاتي من كل المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين والسولار والبوتاجاز.
وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلى أن كميات الغاز المتواجدة في مصر قادرة على تموين محطات الكهرباء، وسوف تكون بديلا للمازوت، مضيفًا: "سيتم استخدام المازوت من خلال 4 مشروعات طموحة لتكرير وتحويله إلى منتجات بترولية".
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