هونج كونج: المتظاهرون يواجهون الشرطة في محاولة لتحرير حلفاء الحرم الجامعي





واحتشد المتظاهرون مساء اليوم، تحت غطاء المظلات على طول الشريط المتوسط في طريق ناثان، وملأ الزجاجات بالبنزين لصنع قنابل بدائية، وهو سلاح استخدموه بشكل متزايد.

وقال رجل شرطة لمراسلو "رويترز"، إن "جميع الطرق المؤدية إلى بولي يو مغلقة".





استخدمت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، اليوم الاثنين، ضد المتظاهرين الذين حاولوا اختراق الحواجز والوصول إلى الجامعة، في قلب مواجهة استمرت أسبوع بين المتظاهرين وإنفاذ القانون.وألقى المتظاهرون الذين يرتدون ملابس سوداء، قنابل البنزين أثناء محاولتهم الوصول إلى جامعة هونج كونج للفنون التطبيقية، التي احتلها نشطاء خلال أسبوع شهد أعمال عنف شديدة خلال خمسة أشهر من المظاهرات المناهضة للحكومة.وقال شاب وهو يركض في شارع ناثان، الشارع التجاري الرئيسي في منطقة كولون، إننا "نحاول إنقاذهم طوال اليوم، لقد حوصروا هناك".وفي وقت لاحق، هرب نحو عشرة محتجين مثبتين داخل الحرم الجامعي، على ظهور دراجات نارية منتظرة بعد إنزالهم بحبل على الطريق.كما تضاءل حجم المظاهرات في الأسابيع الأخيرة، ولكن تصاعدت حدة المصادمات بين المتظاهرين والشرطة بشكل حاد منذ مطلع الأسبوع الماضي، عندما أطلقت الشرطة النار على أحد المتظاهرين، وأضرمت النار في رجل وتملأ الحي المالي بالمدينة بالغاز المسيل للدموع في منتصف يوم العمل.وقد حوصر بعض السكان عند طوقات الشرطة، وأُغلقت جميع المتاجر على امتداد شريط تجاري يُعتبر عادةً من أكثر مناطق هونج كونج ازدحامًا.وفي وقت سابق اليوم الاثنين، شددت الشرطة طوقهم حول جامعة البوليتكنيك، وأطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع؛ لرد حوالي 100 من المتظاهرين المناهضين للحكومة المسلحين بقنابل البنزين والأسلحة الأخرى ومنعهم من الفرار.كما حاول العشرات، الذين كانوا يختنقون الغاز المسيل للدموع مغادرة الحرم الجامعي، من خلال اختراق خطوط الشرطة، لكنهم تعرضوا للرد.وقال المشرع الديمقراطي "هوي تشي فونج" لـ"رويترز"، إنه "قد لا تقتحم الشرطة الحرم الجامعي، لكن يبدو أنهم يحاولون القبض على أشخاص وهم يحاولون الفرار"، مضيفاً أن "هذا ليس مطمئن، قد يتم القبض عليهم جميعا في الحرم الجامعي".وأوضحت شرطة هونج كونج، أن الضباط تم نشرهم "على هامش" الحرم الجامعي لمدة أسبوع، وناشدوا "مثيري الشغب" المغادرة.ومع غضب المتظاهرون مما يرون أنه تدخل صيني في الحريات الموعودة بهونج كونج، عندما عادت المستعمرة البريطانية آنذاك إلى الحكم الصيني في عام 1997، يقولون إنهم يردون على الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة.كما أفادت الصين، بأنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تمنح هونج كونج استقلالًا ذاتيًا، وتنكر شرطة المدينة الاتهامات بالوحشية وتقول إنها تظهر ضبط النفس.وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إنه "لا ينبغي لأحد أن يقلل من إرادته لحماية سيادته".كما شوهد جنود صينيون يوم الاحد الماضي، في قاعدة قريبة من الجامعة يراقبون التطورات في الجامعة من خلال مناظير، بعضهم يرتدي ملابس مكافحة الشغب.وخرجت القوات الصينية التي كانت ترتدي سروالًا وقمصانًا، بعضها يحمل دلاء بلاستيكية أو مكانس حمراء، من ثكناتها في ظهور علني نادر للمساعدة في تطهير الأنقاض، يوم السبت الماضي.وتمثل الاضطرابات أخطر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ توليه السلطة في عام 2012.وتنفي بكين التدخل في شؤون هونج كونج وألقت باللوم على الدول الغربية في إثارة الاضطرابات، كما احتجت حكومة هونج كونج على قانون الطوارئ في الحقبة الاستعمارية في أكتوبر الماضي، الذي يحظر الأقنعة الوجهية التي يشيع استخدامها من قبل المتظاهرين.وقضت المحكمة العليا، فس وقت سابق من اليوم، بأن الحظر "غير دستوري"، وقالت الشرطة إنها "ستعلق كل هذه الملاحقات القضائية".