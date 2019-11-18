Advertisements
Advertisements
Advertisements

هونج كونج: المتظاهرون يواجهون الشرطة في محاولة لتحرير حلفاء الحرم الجامعي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:43 م
Advertisements
مظاهرات هونج كونج
مظاهرات هونج كونج
ترجمة - منة الشريف
Advertisements

استخدمت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، اليوم الاثنين، ضد المتظاهرين الذين حاولوا اختراق الحواجز والوصول إلى الجامعة، في قلب مواجهة استمرت أسبوع بين المتظاهرين وإنفاذ القانون.

وألقى المتظاهرون الذين يرتدون ملابس سوداء، قنابل البنزين أثناء محاولتهم الوصول إلى جامعة هونج كونج للفنون التطبيقية، التي احتلها نشطاء خلال أسبوع شهد أعمال عنف شديدة خلال خمسة أشهر من المظاهرات المناهضة للحكومة.

وقال شاب وهو يركض في شارع ناثان، الشارع التجاري الرئيسي في منطقة كولون، إننا "نحاول إنقاذهم طوال اليوم، لقد حوصروا هناك".

وفي وقت لاحق، هرب نحو عشرة محتجين مثبتين داخل الحرم الجامعي، على ظهور دراجات نارية منتظرة بعد إنزالهم بحبل على الطريق.

كما تضاءل حجم المظاهرات في الأسابيع الأخيرة، ولكن تصاعدت حدة المصادمات بين المتظاهرين والشرطة بشكل حاد منذ مطلع الأسبوع الماضي، عندما أطلقت الشرطة النار على أحد المتظاهرين، وأضرمت النار في رجل وتملأ الحي المالي بالمدينة بالغاز المسيل للدموع في منتصف يوم العمل.

واحتشد المتظاهرون مساء اليوم، تحت غطاء المظلات على طول الشريط المتوسط في طريق ناثان، وملأ الزجاجات بالبنزين لصنع قنابل بدائية، وهو سلاح استخدموه بشكل متزايد.

وقد حوصر بعض السكان عند طوقات الشرطة، وأُغلقت جميع المتاجر على امتداد شريط تجاري يُعتبر عادةً من أكثر مناطق هونج كونج ازدحامًا.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، شددت الشرطة طوقهم حول جامعة البوليتكنيك، وأطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع؛ لرد حوالي 100 من المتظاهرين المناهضين للحكومة المسلحين بقنابل البنزين والأسلحة الأخرى ومنعهم من الفرار.

كما حاول العشرات، الذين كانوا يختنقون الغاز المسيل للدموع مغادرة الحرم الجامعي، من خلال اختراق خطوط الشرطة، لكنهم تعرضوا للرد.

وقال المشرع الديمقراطي "هوي تشي فونج" لـ"رويترز"، إنه "قد لا تقتحم الشرطة الحرم الجامعي، لكن يبدو أنهم يحاولون القبض على أشخاص وهم يحاولون الفرار"، مضيفاً أن "هذا ليس مطمئن، قد يتم القبض عليهم جميعا في الحرم الجامعي".

وأوضحت شرطة هونج كونج، أن الضباط تم نشرهم "على هامش" الحرم الجامعي لمدة أسبوع، وناشدوا "مثيري الشغب" المغادرة.

وقال رجل شرطة لمراسلو "رويترز"، إن "جميع الطرق المؤدية إلى بولي يو مغلقة".

ومع غضب المتظاهرون مما يرون أنه تدخل صيني في الحريات الموعودة بهونج كونج، عندما عادت المستعمرة البريطانية آنذاك إلى الحكم الصيني في عام 1997، يقولون إنهم يردون على الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة.

كما أفادت الصين، بأنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تمنح هونج كونج استقلالًا ذاتيًا، وتنكر شرطة المدينة الاتهامات بالوحشية وتقول إنها تظهر ضبط النفس.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إنه "لا ينبغي لأحد أن يقلل من إرادته لحماية سيادته".

كما شوهد جنود صينيون يوم الاحد الماضي، في قاعدة قريبة من الجامعة يراقبون التطورات في الجامعة من خلال مناظير، بعضهم يرتدي ملابس مكافحة الشغب.

وخرجت القوات الصينية التي كانت ترتدي سروالًا وقمصانًا، بعضها يحمل دلاء بلاستيكية أو مكانس حمراء، من ثكناتها في ظهور علني نادر للمساعدة في تطهير الأنقاض، يوم السبت الماضي.

وتمثل الاضطرابات أخطر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ توليه السلطة في عام 2012.

وتنفي بكين التدخل في شؤون هونج كونج وألقت باللوم على الدول الغربية في إثارة الاضطرابات، كما احتجت حكومة هونج كونج على قانون الطوارئ في الحقبة الاستعمارية في أكتوبر الماضي، الذي يحظر الأقنعة الوجهية التي يشيع استخدامها من قبل المتظاهرين.

وقضت المحكمة العليا، فس وقت سابق من اليوم، بأن الحظر "غير دستوري"، وقالت الشرطة إنها "ستعلق كل هذه الملاحقات القضائية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هونج كونج بكين الصين الحرم الجامعي الجنود الصينيون 100 متظاهر

أخبار تهمك

كورة ستار EGY مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر .. kora live رابط مباراة مصر اليوم LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE EGYPT

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

الآن

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ يوم

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 13 ساعة

يلا live شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف مصر اليوم YALLA

منذ حوالي 5 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 5 ساعات

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

الآن

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

منذ حوالي 6 ساعات

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

العنف في هونج كونج يذكّرنا بأن القوات الصينية قريبة

شرطة هونج كونج: العنف يقود البلاد إلى "حافة الانهيار التام"

هونج كونج تغلق جميع المدارس لأسباب أمنية

طلاب هونج كونج يسلحون أنفسهم لمواجهات الحرم الجامعي

هونج كونج تمدد تعليق الدراسة بسبب استمرار الاضطرابات

شرطة هونج كونج تستخدم المياه لتفريق المتظاهرين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:30 م

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

02:25 م

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

08:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

02:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status