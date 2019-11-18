"مستثمري الغاز": مصر نجحت في تسديد 80% من ديون الشركات الأجنبية

قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هناك شركتين أمريكيتين كبار في مجال التنقيب عن الغاز والبترول عادتا لضخ استثمارات في مصر، مشيرًا إلى أن تلك الشركات كانت موجودة في مصر قديما ثم انسحبت ثم عادت مرة أخرى لتضخ استثمارات جديدة.



وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن هناك تعاون كبير بين مصر وأمريكا في أنشطة مختلفة ومنها البترول، لافًتا إلى أن إدخال شركات جديدة للاستثمار في مصر والتنقيب عن الغاز يمثل خطوة للأمام وتعطي مصداقية لأداء وزارة البترول وسياسة القيادة السياسية في الاستثمارات البترولية الحديثة.



ونوه رئيس جمعية مستثمري الغاز ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى أن رجوع تلك الشركات يوفر فرص عمل للمواطنين، معلقًا: "نجاح شركة إيني الإيطالية في مصر، أدى إلى دخول تلك الشركات.



وكشف أن الدولة المصرية سددت 80% من نسبة الديون التي كانت تقدر بـ6 مليارات دولار للشركات المستثمرة في مصر؛ وهذا أعطى مصداقية كبيرة لتلك الشركات لإعادة الاستثمار في مصر لجذب شركات جديدة



وأكد أن مصر أصبحت سوق واعد كي تكون مركزا إقليميا للغاز، موضحا أن إنتاجنا يصل لـ7.2 مليار قدم من الغاز، والمتوقع أن يصل إلى 8 مليار قدم مكعب من الغاز نهاية العام.



و استطرد رئيس جمعية مستثمري الغاز قائلًا: نستهلك 6 مليارات قدم ولدينا اكتفاء ذاتي من الغاز بـ2 مليار قدم من الغاز يتم تصديرها للخارج".

