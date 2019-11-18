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والد "طفلين بير السلم": "أنا فنان وبنام بالنهار.. ودي المرة التالتة"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:22 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف شادي الأمير، والد الطفلين، تفاصيل واقعة ترك زوجته لأودلاهما في بير السلم بعد خلافات بينهم، مشيرًا إلى أنه كان يعيش هو وزوجته في طنطا، وعندما نشبت بينهما خلافات منذ عامين ترك لها المحافظة كلها، وتوجه للعيش في الإسكندرية.

وأشار "الأمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه عندما تزوج بهذه السيدة كان لديها 3 أطفال من زوج آخر وتنازلت عنهم لأعمامهم حتى يتزوجا، لافتا إلى أنه كان متزوج بزوجة أخرى قبلها.

وأضاف أن زوجته بعد انجابها للطفل الأول طالبته أن يطلق زوجته الأولى، ولكنه رفض، فكانت تحرر ضده محاضر كيدية بالضرب، ثم تصالحا ولكن بعدها بفترة تجددت الخلافات بينهما مجددا لتضغط عليه ليطلق زوجته الأولى، كاشفًا أن زوجته سبقت وأن تركت أولادهما في بير السلم، معقبا: "دي المرة التالتة".

وعن معرفته بما حدث لأولاده، عقب، "أنا فنان وبنام بالنهار وأصحى بالليل"، لافتا إلى أن والدته توجهت لأخذ الأولاد من دار الرعاية واكتشفوا أنه لا يوجد شهادة ميلاد للطفل الثاني وعمره 3 شهور، مضيفا: "والدتي اخدت الطفلين وأمهم أخدت الطفلين بمحضر خطف الصبح".

وتابع أن والدة الطفلين سبق وأن تركتهم عند محل فاكهة على ناصية الشارع، والطفل الثاني كان عمره حينها شهر واحد.
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