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ممالك النار.. قصة السلطان "طوباي" الشخصية التي يجسدها خالد النبوي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:11 م
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خالد سليم ممالك النار
خالد سليم ممالك النار
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بعد نجاح أولى حلقات مسلسل ممالك النار، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي خالد النبوي، والتي عُرضت أمس الأحد، وحصدت ملايين المشاهدات والمتابعة بكل أنحاء الوطن العربي، تساءل الكثير عن الشخصية التي يجسدها خالد النبوي.

من هو طومان باي

السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر طومان، آخر سلاطين الشراكسة في مصر، عينه عمه نائباً له، حينما خرج لقتال العثمانيين بموقعة مرج دابق في عام 1516 ميلادياً، وبعد وفاة عمه تولى حكم مصر وعين سلطاناً عليها، بعد إجماع من جميع الأمراء.

السلطان طومان باي والحكم

بعد وفاة السلطان الغوري، حدثت فتنة وتشتت بين الأمراء، بعد واقعة نهب خان الخليلي، وقتل جميع التجار أصحاب الأصول العثمانية، امتنع السلطان طومان باي عن قبول الحكم أول الأمر، وسرعان ما أعلن عن قبوله الولاية، بعد قسم الأمراء له بالسمع والطاعة، وانتهت فترة حكمه، بعد الهزيمة في موقعة "الريدانية" عام 1517، ووقع أسيراً.

شُنق على باب زويلة

سقطت دولة المماليك، بسقوط طومان باي، وقرر سليم الأول السلطان العثماني، إعدامه شنقاً على باب زويلة؛ خوفاً من الشعبية الجارفة التي تمتع به السلطان المملوكي الشركسي، وفي مشهد مهيب ووسط 400 جندي، اُقتيد طوباي إلى المشنقة التي نصبت له على باب زويلة وأُعدم، وبقيت جثته معلقة لثلاثة أيام، وبعدها دُفن جثمانه في قبة عمه السلطان الغوري، ووزع سليم الأول نقوداً ذهبية للفقراء، ثلاثة أيام على روح طومان باي.

القنوات الناقلة لمسلسل ممالك النار

يذكر أن مجموعة قنوات mbc إم بي سي، صاحبة حقوق البث الحصرية، أعلنت عن إذاعة ممالك النار عبر قنواتها، وتم عرض الحلقة الولى للمسلسل الأحد الماضي، وحققت نجاحاً كبسيراً فور عرضها.

ممالك النار بطولة خالد النبوي

ويُجسد النجم خالد النبوي، شخصية السلطان طومان باي، الشخصية المحورية لمسلسل ممالك النار، ويقوم بدور البطولة.






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