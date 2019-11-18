Advertisements
Advertisements
Advertisements

"نكتة محمد الموجي".. جميل المغازي يحكي لـ"الفجر الفني" قصة أغنية "زي كل الناس يا قلبي" لوردة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:58 م
Advertisements
جميل المغازي
جميل المغازي
محمد خالد الشرقاوي
Advertisements
تحدث المخرج والمنتج التليفزيوني جميل المغازي لـ"الفجر الفني" عن جانب من ذكرياته مع الملحن محمد الموجي، والشاعر عبد السلام أمين، والفنانة وردة الجزائرية، وكواليس تعاونهم الفني خلال أغنية "زي كل الناس يا قلبي".

كان المخرج جميل المغازي صديقًا مقربًا للملحن محمد الموجي والشاعر الغنائي عبد السلام أمين، وكانت تربط الشاعر بالملحن صلة قرابة، فهما أولاد عم من جانب، وأولاد خالة من جانب آخر، ونشأ الثلاثة أصدقاء في مدينة واحدة بمحافظة كفر الشيخ وفقًا لما ذكره مخرجنا.

أغنية "زي كل الناس يا قلبي" واحدة من أشهر أغاني المطربة وردة الجزائرية، لحنها محمد الموجي، وكتبها عبد السلام أمين، ولكن للأغنية قصة غير مشهورة يرويها المخرج جميل المغازي.

بداية الأمر عندما كان الملحن بليغ حمدي يعمل على تلحين عدد من الأعمال، وكان منشغلًا للغاية، حتى تدخل المخرج جميل المغازي وطلب منه أن يختار ملحنًا آخر ليساعده، فسأله بليغ عن من يرشحه، فاختار المغازي اسم محمد الموجي.

طلب بليغ من المغازي أن يتصل بالموجي ويعرض عليه العمل مع بليغ، فطلب الموجي مبلغ ألفين جنيه، ولكن أصر بليغ أن يعطيه خمسة آلاف جنيه تقديرًا له، فشعر الموجي أنه مُرَحَبٌ به، واتفقوا على موعد يحضره بليغ والموجي وعبد السلام أمين وجميل المغازي.

بحسب ما ذكره مخرجنا تجمعوا جميعًا، وحضر الموجي متأخرًا، وعندما رأى عبد السلام، قال لمخرجنا ممازحًا: "أنت جايب لي عبد السلام أمين قريبك، ما لقتش غير دا، طيب دا حتى مالوش في الحب، وما بيعرفش يحب".

مرت نكتة الموجي بسلام وضحك الجميع، حتى عبد السلام نفسه ظهر سعيدًا، وكأن شيئًا لم يكن، هكذا كان مظهره الخارجي، ولكن في داخل نفسه كانت هناك فكرة لم يفصح عنها، استأذن عبد السلام منهم وطلب أن يدخل الحمام.

يقول جميل المغازي دخل عبد السلام الحمام، وتأخر حضوره، فقد ظل لمدة أكثر من ربع الساعة في الحمام، ثم خرج فجأة ومعه ورقة، وقال: "أنا مش بعرف أحب، طيب اسمعوا الغنوة دي".

بعد نكتة الموجي التي أضحكت الجميع، وقرر عبد السلام أمين أن يثبت عكس ما قاله الموجي، فلجأ إلى موهبته، واختلى بنفسه، وكتب ما بنفي نكتة الموجي، وخرج عليهم قائلًا: "زي كل الناس عايزه أحب، واعرف الأشواق واعيش أيامي حب، بس فين الحب فين، واللي شاغل قلبي مين، لو في أخر الدنيا أجيله، وفي عيني وقلبي اشيله".

بدأ الموجي في تلحين الأغنية، وعرضها على المطربة وردة، ووافقت عليها، وسألته عن الأجر فقال بليغ أنهما اتفقا على مبلغ خمسة آلاف جنيه، وفي هذا السياق يقول جيمل المغازي: "وردة قالت له لأ، خمسة لا، الموجي لازم ياخد 10 آلاف جنيه، دا مقامه، وفي النهاية بعد ما طلب ألفين، وصل المبلغ منهم لعشرين ألف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وردة الجزائرية محمد الموجي فن عبد السلام أمين جميل المغازي أخبار الفن أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

الآن

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر اليوم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021

منذ ساعتين و 49 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 5 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 13 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 4 ساعات

كورة ستار EGY مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر .. kora live رابط مباراة مصر اليوم LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 4 ساعات

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ يوم

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE EGYPT

منذ حوالي 5 ساعات

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

الآن

يلا live شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف مصر اليوم YALLA

منذ حوالي 4 ساعات

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

سيرة حب تجذب الجاليات العربية والأفارقة على خشبة مسرح البالون

10 أغنيات من الزمن الجميل تحقق نسب مشاهدة عالية

في ذكرى ميلادها.. 15 معلومة عن وردة الجزائرية

سمية درويش: الألبوم الجديد سيكون نقلة جديدة في حياتي

"أيام حلوة وحكايات".. المخرج جميل المغازي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل برنامجه الجديد

المخرج جميل المغازي: "تعرفت على بليغ حمدي عن طريق والدته ولم يحضر أول موعد بيننا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:25 م

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

02:30 م

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

08:32 م

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

02:44 م

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status