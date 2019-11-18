Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالزغاريد والدعاء.. "سيدة" تستقبل محافظ بني سويف ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية خلال افتتاح صرف طحا بوش

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
أستقبلت إحدى سيدات قرية طحا بوش مركز ناصر ببني سويف، المحافظ المستشار هاني عبدالجابر و"شيري كارلين" مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، بالزغاريد والدعاء "ربنا يخليلنا الريس" خلال إفتتاح مشروع الصرف الصحي بالقرية، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، بتمويل من الوكالة الأمريكية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، و"شيري كارلين" مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتور هشام مجدي عضو مجلس النواب، والمحاسب محمد بكري رئيس، الوحدة لمركز ومدينة ناصر.

وتفقد المحافظ ومرافقوه المشروع الذي يتكون من محطة رفع تحتوى على طلمبة غاطسة،ومحطة رفع، وشبكات انحدار بطول 18 كيلو متر، وخط طرد 8 كيلو متر، وتنفيذ توصيلات منزلية لـ1573 أسرة، ومحطة الرفع مربوطة على محطة معالجة دنديل، حيث يخدم المشروع 17 ألف نسمة من أهالي القرية والعزب المجاورة في المرحلة الحالية، ويستهدف خدمة أكثر من 28 ألف نسمة في المراحل التالية.

وأعرب المحافظ عن سعادته الكبيرة لتواجده بين أهالي مركز ناصر،مقدما لهم التهنئة بافتتاح هذا المشروع الهام، الذي قامت بتمويله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مضيفا أنه يغتنم هذه المناسبة السعيدة لينقل من خلالها، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي دائما ما يوجه بالعمل الجاد لتحسين مستوى معيشة المواطنين والذي يحظى بكل التحية والتقدير من جانب مواطني المحافظة، مؤكدا على ثقة شعب بني سويف، وفخرهم بقيادتنا السياسية،وجيشنا الوطني، ومواصلة دعمهم الكامل، لمسيرة التنمية الشاملة التي بدأت منذ 6 سنوات، وأسفرت عن مئات المشروعات الخدمية والتنموية، والعديد من فرص العمل بجميع محافظات مصر.

واستطرد المحافظ قائلًا: لدينا خطة طموحة للقضاء على مشكلة الصرف الصحي في كافة قرى المحافظة تحت شعار"بني سويف أول محافظة خالية من مشكلة الصرف الصحي"، حيث نسير في أكثر من اتجاه نحو الدفع بمشروعات خطة الدولة لتوصيل الصرف الصحي، من خلال تذليل العقبات والمتابعة الميدانية المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بجانب الخطوات الجادةالتي اتخذتها المحافظة في تنفيذ المشروع القومي للمشاركة المجتمعية الذي أطلقه رئيس الجمهورية، ويشرف على تنفيذه مجلس الوزراء، ويتم تنفيذه بالمحافظة كأولى المحافظات التي ينطلق منها المشروع تمهيدا لتعميمه على مستوى الجمهورية،مشيرًا إلى أنه تم بالفعل اختيار 13 قرية،وينفد حاليا في 3 قرى، حيث تتحمل القرى 40 % من تكلفة المشروع، فيما توفر الحكومة 60 % من تكلفته، لافتا إلى أنه تم "اليوم" توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتوصيل خدمة الصرف الصحي لقرية صفط العرفا مركز الفشن ضمن هذا المشروع.

وعبر المحافظ عن شكره وتقديره لمسؤولى لوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، صاحبة الأيادي البيضاء على المجتمع السويفي، في أكثر من قطاع خدمي وحيوي وتنموي، والذي يعكس العلاقات الثنائية المتميزة، بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث بني سويف جامعة بني سويف بني سويف اهم اخبار محافظة بني سويف اليوم أخبار محافظة بني سويف اليوم

أخبار تهمك

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

الآن

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

الآن

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 4 ساعات

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 4 ساعات

كورة ستار EGY مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر .. kora live رابط مباراة مصر اليوم LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE EGYPT

منذ حوالي 5 ساعات

يلا live شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف مصر اليوم YALLA

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر اليوم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ يوم

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

وفد "الأمريكية للتنمية" يشيد بتجربة "صرف الـMBR" بقرية البساتين فى بني سويف (صور)

محافظ سوهاج يفتتح محطة صرف صحي سلامون بتكلفة 50 مليون جنيه (فيديو وصور)

بالمزمار والزغاريد.. محافظ سوهاج يفتتح محطة صرف صحي سلامون (فيديو)

محافظ سوهاج يفتتح مسجد الرحمن الرحيم بقرية سلامون (صور)

بتمويل 313 مليون جنيه وفد من البنك الدولي يتفقد مشروعات الصرف الصحى المتكامل بقرى سوهاج

محافظ بني سويف يبحث مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية التعاون في مجال المشروعات الخدمية الحيوية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:25 م

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

02:30 م

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

08:32 م

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

02:44 م

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status