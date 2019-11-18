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أستاذ اقتصاد: ارتفاع الجنيه يرجع لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:45 م
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عمرو سليمان
عمرو سليمان
داليا الحسين
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قال عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان،  أن ارتفاع الجنيه يرجع لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وهناك أكثر من تقرير يؤكد ذلك.

وقال" سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين إن زيادة الصادرات المصرية، وارتفاع معدل السياحة، واكتشافات الغاز كل ذلك أدى إلى تحسن الاقتصاد والعملة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن التقارير تتوقع زيادة في معدلات السياحة في العام المقبل، وزيادة الاستثمار في أذون الخزانة وسندات الحكومة المصرية بما ينعكس على قيمة الجنيه، لافتًا إلى أن معظم الخبراء أكدوا أن تحرير سعر الصرف يُمكن الاقتصاد المصري من جذب التحويلات الدولارية والاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
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سعر الجنيه المصري تحسن الاقتصاد المصري تحرير سعر الصرف

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