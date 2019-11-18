رئيس اللجنة البارالمبية: رياضة المعاقين أصبح لها دور مهم

قالت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية إن استعدادات بطولة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين، تمت عن طريق الإتحاد المصري لرياضة المكفوفين، وأن اللجنة ليست إلا مظله تعمل تحتها كافة ألعاب المعاقين.



وأضافت في تصريحات للفجر أن اللجنة تقدم الدعم المعنوي للبطولة، وأن ألعاب المعاقين أصبحت موجوده على الخريطة بشكل كبير، ويكفي أن دول كثيرة تشارك مع مصر فهذا إنجاز أكبر.



وأكدت "خطاب" أن رياضة المعاقين أصبح لها دور مهم ويكفي استقبال وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا للأبطال عند عودتهم من أي بطولة.



وتتمنى رئيس اللجنة البارالمبية للأبطال المشاركين في البطولة الحصول على ميداليات بأنواع مختلفة.

