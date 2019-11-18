ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل مع جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا

انتهت المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره منتخب جزر القمر بالتعادل السلبي منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.





ترتيب المنتخبين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يحصل منتخب على نقطة وحيده ليصل رصيد منتخب مصر إلى نقطتين ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعته بينما يصل رصيد منتخب جزر القمر إلى 4 نقاط ليستمر في تصدر جدول ترتيب مجموعته.





نتيجة مباراة مصر الماضية في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب كينيا إيجابيا بهدف لكل فريق منذ عدة أيام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.





مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من مـجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 رفقة كل من منتخب كينيا وجزر القمر وتوجو.





موعد مباراة توجو وكينيا

وستلعب المباراة الثانية من هذه الجولة في مجموعة مصر بين منتخب كينيا ومنتخب توجو اليوم الإثنين 18 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.





ترتيب مجموعة مصر عقب مباراة جزر القمر اليوم

1- جزر القمر 4 نقاط

2- كينيا نقطة وحيده

3- مصر نقطتين

4- توجو بدون نقاط



