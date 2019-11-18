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تفحم 19 محل في حريق "مول تجاري" بالشرقية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:12 م
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بوابة الفجر
إسلام علي
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أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، تفحم 19 محل تجاري بمحتويتها جميعًا، وذلك في الحريق الذي نشب بمول تجاري، بشارع "البوستة" بمدينة الزقازيق فجر اليوم.

وأوضح المصدر، أن الخسائر تقدر بملايين الجنيهات، وأن الحريق سببه ماس كهربائي.

وتمكنت قوات قوات الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على الحريق، بعد الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء وخزانين مياه.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بأحد المولات التجارية بمنطقة "شارع البوستة" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

جرى إسعاف بعض المصابين بمحيط الحريق، ولم يسفر الحريق عن وقوع أى خسائر بشرية، وانتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسباب حدوثه ونسبة الخسائر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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