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رئيس "المصريين": مصر أصبحت رقما قويا فى معادلة الأمن بالمنطقة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:06 م
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الدكتور حسين أبو العطا
الدكتور حسين أبو العطا
عبداللطيف هيبة
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أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بأداء الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، ولقاءاته في ألمانيا ومشاركته في قمة العشرين وأفريقيا، واستقبال إيكارت فون كلايدن، نائب رئيس شركة “مرسيدس بنز” الألمانية لصناعة السيارات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يستغل كل دقيقة من وقت الزيارة خير استغلال.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الاثنين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بزيارة ناجحة ومكوكية لألمانيا يسعى من خلالها لاستغلال كل دقيقة لصالح مصر، مشيرا إلى أنه يعكف على تحقيق نتائج اقتصادية من خلال زيارة ألمانيا تلك الدولة الكبيرة في المجالات المختلفة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو الديموقراطية وسيادة القانون، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى للبناء والتنمية واضحة من خلال الزيارة، لافتا إلى إدراك ألمانيا أهمية مساعدة مصر لمواجهة تحديات النمو السكانى والحاجة إلى عدد وظائف كبير كل عام.

وأوضح أن العلاقات مع ألمانيا في أفضل حالاتها وتشهد تحولا كبيرا ومنها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكري والأمني، مؤكدا أن جذب الاستثمارات الألمانية يتصدر أولويات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ألمانيا وكذلك زيادة عدد السياح الألمان إلى مصر.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا تُسهم في ترسيخ الدور الذي تضطلع به مصر فى سبيل دفع وتعزيز جهود التنمية فى القارة الأفريقية، خاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى لهذا العام، كما أنها تؤكد على عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين المصرى والألمانى على الصعيدين الثنائى والإقليمى.

وأكد أن مصر أصبحت رقما قويا فى معادلة الأمن بالمنطقة، والهجرة غير الشرعية هاجس يؤرق دول الاتحاد الأوروبي، وعلى ألمانيا أن تتعاون بشكل أكبر مع مصر في هذا الصدد.

وكان توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا، المقررة انعقادها هناك.

واستقبل خلال الزيارة بمقر إقامته ببرلين، إيكارت فون كلايدن، نائب رئيس شركة “مرسيدس بنز” الألمانية لصناعة السيارات، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار.
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الكلمات المفتاحية

معادلة الأمن المصريين العشرين وأفريقيا السيسي الاستثمارات

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