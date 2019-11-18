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بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:04 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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افتتح المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، مشروع الصرف الصحي بقرية طحا بوش مركز ناصر، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، و"شيري كارلين" مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتور هشام مجدي عضو مجلس النواب، والمحاسب محمد بكري رئيس، الوحدة لمركز ومدينة ناصر.

وتفقد المحافظ ومرافقوه المشروع الذي يتكون من محطة رفع تحتوي على طلمبة غاطسة، ومحطة رفع، وشبكات انحدار بطول 18 كيلو متر، وخط طرد 8 كيلو متر، وتنفيذ توصيلات منزلية لـ1573 أسرة، ومحطة الرفع مربوطة على محطة معالجة دنديل، حيث يخدم المشروع 17 ألف نسمة من أهالي القرية والعزب المجاورة في المرحلة الحالية، ويستهدف خدمة أكثر من 28 ألف نسمة في المراحل التالية.

وأعرب المحافظ عن سعادته الكبيرة لتواجده بين أهالي مركز ناصر،مقدما لهم التهنئة بافتتاح هذا المشروع الهام، الذي قامت بتمويله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مضيفا أنه يغتنم هذه المناسبة السعيدة لينقل من خلالها، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي دائما ما يوجه بالعمل الجاد لتحسين مستوى معيشة المواطنين والذي يحظى بكل التحية والتقدير من جانب مواطني المحافظة، مؤكدا على ثقة شعب بني سويف، وفخرهم بقيادتنا السياسية،وجيشنا الوطني، ومواصلة دعمهم الكامل، لمسيرة التنمية الشاملة التي بدأت منذ 6 سنوات، وأسفرت عن مئات المشروعات الخدمية والتنموية، والعديد من فرص العمل بجميع محافظات مصر.

واستطرد المحافظ قائلًا: لدينا خطة طموحة للقضاء على مشكلة الصرف الصحي في كافة قرى المحافظة تحت شعار"بني سويف أول محافظة خالية من مشكلة الصرف الصحي"، حيث نسير في أكثر من اتجاه نحو الدفع بمشروعات خطة الدولة لتوصيل الصرف الصحي، من خلال تذليل العقبات والمتابعة الميدانية المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بجانب الخطوات الجادةالتي اتخذتها المحافظة في تنفيذ المشروع القومي للمشاركة المجتمعية الذي أطلقه رئيس الجمهورية، ويشرف على تنفيذه مجلس الوزراء، ويتم تنفيذه بالمحافظة كأولى المحافظات التي ينطلق منها المشروع تمهيدا لتعميمه على مستوى الجمهورية،مشيرًا إلى أنه تم بالفعل اختيار 13 قرية،وينفد حاليا في 3 قرى، حيث تتحمل القرى 40 % من تكلفة المشروع، فيما توفر الحكومة 60 % من تكلفته، لافتا إلى أنه تم "اليوم" توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتوصيل خدمة الصرف الصحي لقرية صفط العرفا مركز الفشن ضمن هذا المشروع.

وعبر المحافظ عن شكره وتقديره لمسؤولى لوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، صاحبة الأيادي البيضاء على المجتمع السويفي، في أكثر من قطاع خدمي وحيوي وتنموي، والذي يعكس العلاقات الثنائية المتميزة، بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
بتمويل أمريكي.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية "طحابوش" ببني سويف (صور)
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