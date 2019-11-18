وزير السياحة اليمني لـ"الفجر": اتفاق الرياض صدمة للحوثيين.. وإيران تسعى للسيطرة على مضيق هرمز (حوار)

منذ أن أعلنت مليشيا الحوثي الإيرانية الحرب فقد قامت بتفجير المعالــم الأثريــة، واستباحت المواقع والمتاحف الأثرية، حيث تم نهب وتدمير متحف عدن عند اجتياحها، كما تعرضت الآثار في محافظات كثيرة للنهب والعبث.

ويعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات اليمنية تضرراً من الحرب، وبحسب إحصائية لمنظمات المجتمع المدني تم تدمير عدد كبير من المعالم الأثرية والفنادق السياحية بفعل ممارسات ميليشيا الحوثي.





وأكد وزير السياحة الدكتور محمد قباطي، أن الحديث حول السياحة في اليمن قد يعتبره البعض على أنه نوع من التمني وأحلام اليقضة، مشدداً على أن أجزاء واسعة من اليمن ظلت في مأمن من شرور الحرب التي فرضتها العصابات الإنقلابية على اليمن، مشيراً إلى أن جزيرة سقطرى لم تشهد أي حروب وظلت تعيش حالة من السلم والأمان على مدى مئات السنوات.





وللوقوف على الأحداث التقت "الفجر" بوزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، نائب رئيس المنظمة العربية للسياحة، ونائب رئيس لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية، والذي كشف العديد من القضايا التي تهم الشارع اليمني.





وأزال الوزير "قباطي" الستار خلال حوارنا الخاص من يقف وراء إطالة الحرب باليمن، والمستفيد الأول والأخير من الحرب باليمن، والتطورات التي تمت في وزارة السياحة منذ توليه حقيبة الوزارة، وأهمية جزيرة سقطرى. وأوضح في حواره أيضاً آفاق تنفيذ اتفاق الرياض وأثر ذلك على السياحة، ودور المنظمات التي تفاعت مع الأزمة اليمنية.





وإلى نص الحوار:-





◄ما سبب زيارتك للرياض؟

تأتي الزيارة للرياض لحضور ندوة وتحديداً في مدينة الأحساء، عاصمة السياحة العربية هذا العام. كما أن الزيارة لحضور ندوة الأمن السياحي في العالم العربي، ولقاء الرئيس هادي عبدربه منصور لمتابعة الأحداث.





◄ ماذا عن الأوضاع عدن؟

يحذ في النفس الوضع الحالي الذي تعيشه مدينة عدن، بحكمها كانت حاضرة مدن الجزيرة العربية، كما أن عدن مدينة تعزت فيها كل قيم المجتمع المدني، وترسخت فيها حكم القانون، ودولة النظام والقانون.





◄ماذا عن اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي؟

إن اتفاق الرياض بين المجلس الإنتقالي الجنوبي، والحكومة الشرعية هو مدخل لإصلاح الشأن في المناطق المحررة بشكل كامل، وهو نوع من إعادة تعزيز القدرة على الفعل من قبل القوي المناهضة للإنقلابيين، كما سيكون له إنعكاس إيجابي على مختلف الجوانب ومؤسسات الدولة ومنها قطاع السياحة، ونطلع لتوسع نشاط السياحة، ومنها رحلات الطيران بمختلف المطارات في اليمن.



