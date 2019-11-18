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بالصور| وفد إماراتي يزور صندوق مكافحة الإدمان.. وإجراء معايشة على مدار أسبوع

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:27 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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زار وفد من دولة الإمارات، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج مرضى الإدمان، وضم الوفد كل من العقيد عبد الله حسن مطر مدير مركز حماية الدولي التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، والملازم خليل ميرزا أهلي رئيس قسم البرامج الطلابية بمركز حماية الدولي، والملازم خولة جابر سلطان رئيس قسم استشارات الإدمان والرعاية اللأحقة بمركز حماية.

جاءت زيارة الوفد الإماراتى تأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفي سرية تامة، كما سيقوم الوفد خلال تواجده فى القاهرة على مدار أسبوع بزيارة احد المراكز العلاجية التابعة للخط الساخن" 16023" للصندوق، وكذلك زيارة مقر دراسة أول دبلوم لخفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهنى" بجامعة القاهرة فى الشرق الأوسط، وأيضا زيارة بيت التطوع وهو أول مقر دائم للصندوق داخل الجامعات المصرية وبالتحديد داخل جامعة القاهرة لاستثمار طاقات الشباب في مجال التوعية بأضرار تعاطى المخدرات.

واستعرض "عمرو عثمان" مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى خلال الزيارة جهود الصندوق في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والوضع الراهن للمشكلة، ودمج قضية المخدرات فى المناهج الدراسية، بهدف رفع الوعى بمخاطر التدخين وتعاطى المخدرات بكافة أشكالها وصورها بين الطلاب والمعلمين بمراحل التعليم قبل الجامعي، وكذلك علاج مرضى الإدمان من خلال المستشفيات المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة، إضافة إلى دمج المتعافين في المجتمع من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة لهم مع تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية مما أدى إلى خفض نسبة تعاطى المخدرات إلى 2% بعدما كانت 12% عام 2014، بجانب ايضا حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتوازي مع برامج التوعية،وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما استعرض "عثمان " الحملات الاعلامية التي ينفذها الصندوق من خلال الشخصيات المؤثرة وأبرزها " انت أقوى من المخدرات" بمشاركة "محمد صلاح" مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، حيث أستطاعت زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 400% وكذلك البرامج التوعوية فى مراحل التعليم المختلفة كما سيتم تعميم المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بحلول 2022، وهو ما اشاد به الوفد الإماراتي معربا عن امله في الإستفادة من تجربة الصندوق.

من جانبه، أشاد العقيد عبد الله حسن مطر مدير مركز حماية الدولي التابع للقيادة العامة لشرطة دبى بتجربة الصندوق فى تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، كما تفقد والوفد المرافق له الخط الساخن للصندوق "16023" وأطلع على آليات عمل الخط الساخن فى كيفية تلقى المكالمات من المرضى وأسرهم لعلاجهم بالمجان وفى سرية تامة، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 80 ألف مرض إدمان خلال الـ9 أشهر الاولى من العام الجاري من خلال 23 مركز علاجي متخصص فى 14 محافظة، معربا عن أمله فى الاستفادة من خبرات الصندوق فى مجال خفض الطلب على المخدرات وإنشاء خط ساخن فى دولة الأمارات على غرار الخط الساخن للصندوق.
بالصور| وفد إماراتي يزور صندوق مكافحة الإدمان.. وإجراء معايشة على مدار أسبوع
بالصور| وفد إماراتي يزور صندوق مكافحة الإدمان.. وإجراء معايشة على مدار أسبوع
بالصور| وفد إماراتي يزور صندوق مكافحة الإدمان.. وإجراء معايشة على مدار أسبوع
بالصور| وفد إماراتي يزور صندوق مكافحة الإدمان.. وإجراء معايشة على مدار أسبوع
بالصور| وفد إماراتي يزور صندوق مكافحة الإدمان.. وإجراء معايشة على مدار أسبوع
بالصور| وفد إماراتي يزور صندوق مكافحة الإدمان.. وإجراء معايشة على مدار أسبوع
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