سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصري والسوق السوداء الاثنين 18 نوفمبر 2019

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصري





استقر سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصري خلال ختام التعاملات الصباحية للبنوك اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، حيث سجل متوسط سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.07جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، ويشهد سعر الدولار في البنوك حالة من الانخفاض في البنوك العاملة في مصر خلال الفترة الحالية زوخاصة بعد قرارؤ البنك المركزى بتخفيض اسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 1% وجاءت اسعار الدولار في البنوك الأخرى بالاصافة الى اسعار العملات في البنك الاهلى المصري على النحو التالي:





اسعار العملات في البنك الاهلى المصري اليوم

سجل سعر اليورو 17.75 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الاسترلينى عند نحو 20.73 جنيه للشراء، و20.95 جنيه للبيع.





اسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة





بلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.



