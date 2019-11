هاري ستايلز: لماذا لا يندم على قيامه بنكتة مشبوهة عن زين مالك في برنامج SNL

كان زين هو أول عضو يغادر One Direction منذ 4 سنوات، وكانت نكتة هاري SNL تشير بوضوح إلى رحيله الدرامي في عام 2015.



هاري ستايلز البالغ من العمر 25 عامًا، كان يعرف أنه يلعب بالنار بنكته عن زين مالك البالغ من العمر 26 عامًا، على الهواء مباشرة من برنامج SNL، لكنه ليس نادمًا، هاري كان يعرف ما الذي كان يخوضه عندما كان يمزح بشأن زين، كانت هناك مشاكل مع زين مع جميع الشباب لفترة طويلة، وكانت هذه النكتة مجرد مرح بريء مشبع ببعض الواقع، زين كان دائمًا صعب المراس لذا القيام بهذه النكتة كان متعمدًا وهاري لا يندم على ذلك، كان هاري يقوم بواجب مزدوج كمضيف وضيف موسيقي في سلسلة "NBC sketch series" يوم السبت، 16 نوفمبر.



وفي المونولوج الافتتاحي، أشار هاري إلى زملائه السابقين في فرقة One Direction "نيال هوران، ولويس توملينسون وليام باين"، على أنهم إخوته آنذاك، الذين كانوا يتحدثون عن اسم زين، قائلين "أوه أوه! "وكانت الإشارة إلى عازف البيتلز الأسطوري رينجو ستار، الذي كان أول عضو في المجموعة التي عادت في عام 1968، وعلى نحو مماثل كان زين أول عضو يترك المركز الأول في عام 2015، مما أجبر المجموعة على إصدار ألبومهم الرابع والأخير بدونه.



بدا أن هناك ضغائن بين زين والمجموعة بعد خروجه، حيث قال زين فيما بعد أن موسيقى "1D's" كانت "generic as f–k"، وأنه لم يستطع أن يجرب أكثر من صوت البحث والتطوير، وأضاف زين في مقابلة له: "One Direction ليس الموسيقى التي كنت سأستمع إليها.



بعد أن ألقى هاري النكات في برنامج SNL، بدأ المشجعون على الفور في الانحياز إلى جانب آخر في وسائل الإعلام الاجتماعية ــ مع بعض المدافعين عن زين وآخرين متمسكين بهاري، بقدر ما قد يكون معجبي فرقة One Direction مجانين، هاري لا يقلق بشأن ذلك ولا يتوقع أن تعود المزحة وتطارده.





المطلع يُكمل "الشباب في الفرقة كلهم في أجزاء مختلفة من حياتهم الآن، ولا يعودون معًا في أي وقت قريب أو على الإطلاق، لذلك أراد هاري أن يمزح وسيمضي قدمًا في ذلك، إذا كان هناك رد من زين، فليكن لكنه لا يشدد عليها كثيرًا ".



منذ أن تم حل المجموعة في عام 2015، أصبح كل من زين وهاري يتمتعان بمهارات فردية ناجحة للغاية، هاري على وشك إطلاق ألبومه الثاني بالكامل على الموقع في 13 ديسمبر، بينما أصدر زين ألبومين: Mind of Mine في 2016، Icarus Falls في 2018، وحتى الآن زين لم يرد على نكتة هاري.