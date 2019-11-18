اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019 في الإمارات
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019 ، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019 في الإمارات
|
سعر الذهب بـ دولار
أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم
اماراتي
|
عيار الذهب
|
47.09$
|
172.95
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.17$
|
158.54
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.20$
|
151.34
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.32$
|
129.72
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.47$
|
100.89
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.55$
|
86.48
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.465$
|
5.379
|
اسعار أوقية الذهب
|
329.64$
|
1.211
|
اسعار جنيه الذهب
|
47.090$
|
172.952
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي
متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار22
|
عيار
24
|
اليوم
|
100.57
|
129.30
|
150.85
|
158.03
|
172.40
|
10
نوفمبر
|
100.57
|
129.30
|
150.85
|
158.03
|
172.40
|
9 نوفمبر
|
100.85
|
129.67
|
151.29
|
158.49
|
172.89
|
8 نوفمبر
|
101.01
|
129.87
|
151.51
|
158.73
|
173.16
|
7 نوفمبر
|
102.69
|
132.03
|
154.03
|
161.36
|
176.03
|
6 نوفمبر