يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019 ، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019 في الإمارات

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 134.44 درهم ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 179.25درهم .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019 في الإمارات

سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ درهم اماراتي عيار الذهب 47.09$ 172.95 اسعار الذهب عيار 24 43.17$ 158.54 سعر الذهب عيار 22 41.20$ 151.34 اسعار الذهب عيار 21 35.32$ 129.72 اسعار الذهب عيار 18 27.47$ 100.89 سعر الذهب عيار 14 23.55$ 86.48 سعر الذهب عيار 12 1.465$ 5.379 اسعار أوقية الذهب 329.64$ 1.211 اسعار جنيه الذهب 47.090$ 172.952 اسعار كيلو الذهب

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات